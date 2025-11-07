Οι τέσσερις ομάδες της Euroleague που θα ενταχθούν στο NBA Europe - Το πλάνο για ομάδα από την Ελλάδα

Οι κινήσεις για την διαμόρφωση του NBA Europe συνεχίζονται και σύμφωνα με το Athletic, τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, έχουν πάρει την απόφαση να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τζο Βάρντον, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσέλονα, η Μπάγερν Μονάχου και η Βιλερμπάν, αναμένεται να ενταχθούν στο NBA Europe, ενώ θέση διεκδικεί και η Άλμπα Βερολίνου.

Το κείμενο του Athletic, αναφέρει επίσης ότι το NBA επιδιώκει μια συνεργασία με τις αρχές του Κατάρ, οι οποίες κατέχουν την ποδοσφαιρική Παρί Σεν Ζερμέν για την δημιουργία ομάδας μπάσκετ.

Από εκεί και πέρα, το basketnews.com, αναφέρει ότι η Γαλατασαράι, θα είναι η μοναδική ομάδα από την Τουρκία που θα συμμετάσχει στη νέα διοργάνωση του ΝΒΑ στην Ευρώπη.

Την Παρασκευή άλλωσε, ο διευθύνων σύμβουλος του NBA Europe Γιώργος Αϊβάζογλου επιβεβαίωσε ότι η ημερομηνία-στόχος έναρξης του NBA Europe είναι ο Οκτώβριος του 2027.

Σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει από τους ιθύνοντες του ΝΒΑ Europe είναι η νέα διοργάνωση να διεξαχθεί με 12 μόνιμες ομάδες από Ιταλία (Ρώμη, Μιλάνο), Αγγλία (Λονδίνο, Μάντσεστερ), Γαλλία (Παρίσι, Λιόν), Ισπανία (Μαδρίτη, Βαρκελώνη), Γερμανία (Μόναχο, Βερολίνο), καθώς και μια ομάδα από Ελλάδα (Αθήνα) και Τουρκία (Κωνσταντινούπολη).