Οι τέσσερις ομάδες της Euroleague που θα ενταχθούν στο NBA Europe - Το πλάνο για ομάδα από την Ελλάδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τζο Βάρντον, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσέλονα, η Μπάγερν Μονάχου και η Βιλερμπάν, αναμένεται να ενταχθούν στο NBA Europe, ενώ θέση διεκδικεί και η Άλμπα Βερολίνου.
Το κείμενο του Athletic, αναφέρει επίσης ότι το NBA επιδιώκει μια συνεργασία με τις αρχές του Κατάρ, οι οποίες κατέχουν την ποδοσφαιρική Παρί Σεν Ζερμέν για την δημιουργία ομάδας μπάσκετ.
Από εκεί και πέρα, το basketnews.com, αναφέρει ότι η Γαλατασαράι, θα είναι η μοναδική ομάδα από την Τουρκία που θα συμμετάσχει στη νέα διοργάνωση του ΝΒΑ στην Ευρώπη.
Την Παρασκευή άλλωσε, ο διευθύνων σύμβουλος του NBA Europe Γιώργος Αϊβάζογλου επιβεβαίωσε ότι η ημερομηνία-στόχος έναρξης του NBA Europe είναι ο Οκτώβριος του 2027.
Σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει από τους ιθύνοντες του ΝΒΑ Europe είναι η νέα διοργάνωση να διεξαχθεί με 12 μόνιμες ομάδες από Ιταλία (Ρώμη, Μιλάνο), Αγγλία (Λονδίνο, Μάντσεστερ), Γαλλία (Παρίσι, Λιόν), Ισπανία (Μαδρίτη, Βαρκελώνη), Γερμανία (Μόναχο, Βερολίνο), καθώς και μια ομάδα από Ελλάδα (Αθήνα) και Τουρκία (Κωνσταντινούπολη).
«Μιλάμε με κάποιες υπάρχουσες ομάδες μπάσκετ. Μιλάμε επίσης με ποδοσφαιρικούς συλλόγους που έχουν ένα ισχυρό εμπορικό σήμα αλλά δεν έχουν ομάδα μπάσκετ. Υπάρχουν μέρη όπου θα ξεκινήσουμε από το μηδέν», ανέφερε σε δήλωσή του στην Gazzetta dello Sport ο Αϊβάζογλου.
«Θα είναι μια ημι-ανοιχτή μορφή με 16 ομάδες—12 μόνιμες, συν τέσσερις με βάση την αθλητική αξία: μία από το FIBA Basketball Champions League, το οποίο είναι ο συνεργάτης μας, και τρεις ακόμη από εγχώρια πρωταθλήματα. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, επειδή δίνει σε όλους κάτι να στοχεύσουν», πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος του NBA Europe.