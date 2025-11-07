Την εξαιρετική της κατάσταση επιβεβαίωσε η Ζαλγκίρις που κέρδισε και τη Βαλένθια στο Κάουνας με 86-77, πετυχαίνοντας έτσι την τέταρτη σερί της νίκη λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό.

Ζόρικο, σκληρό παιχνίδι στο Κάουνας, με τις δύο ομάδες να μάχονται δυνατά για 40'. Η Ζαλγκίρις ήταν πιο ψύχραιμη και αποτελεσματική στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη που την κρατάει στην πρώτη θέση μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα και τη Χάποελ Τελ Αβίβ με ρεκόρ 7-2. Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια έχασε μετά από τις δικές της τρεις διαδοχικές νίκες, υποχωρώντας στο 5-4.

Για τους νικητές, που διακρίθηκαν για την επιθετική τους πολυφωνία, ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 15 πόντους και 7 ασίστ όντας κομβικός στα τελευταία λεπτά και ο Μάοντο Λο έβαλε 12 πόντους με 4/7 τρίποντα. Νταμπλ-νταμπλ για τον Μόουζες Ράιτ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τη Βαλένθια από 15 πόντους έβαλαν οι Ζαν Μοντέρο και Χάιμε Πραντίγια και ο Κάμερον Τέιλορ πρόσθεσε 14.

Στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί για την 10η και 11η αγωνιστική, η Ζαλγκίρις παίζει αρχικά στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό (12/11, 21:15) και στη συνέχεια στο Ντουμπάι (14/11, 18:00). Αντίστοιχα, η Βαλένθια υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (11/11, 21:30) και έπειτα παίζει στη Γαλλία με την Παρί (13/11, 21:45).

Ως το +9 με τα τρίποντα η Ζαλγκίρις, επέστρεψε η Βαλένθια

Παρά τον γρήγορο ρυθμό που έδιναν οι δύο ομάδες από νωρίς, το σκορ έμενε χαμηλά (6-3 στο 4'). Ο Μουρ πήρε πρωτοβουλίες και η Βαλένθια προσπέρασε 10-12, αλλά η Ζαλγκίρις παίρνοντας δύο τρίποντα από Μπραζντέικις και Σλίβα διαμόρφωσε το 18-17 της πρώτης περιόδου.

Ακόμα δύο τρίποντα, αυτή τη φορά από Λο και Ουλάνοβας έβαλαν τους γηπεδούχους μπροστά με πέντε πόντους (24-19) και ακόμα μία «βόμβα» από τα 6,75μ. του Τουμπέλις έκανε το 30-24, με τη Ζαλγκίρις να σουτάρει με 50% έξω από το τρίποντο. Η Βαλένθια προσπαθούσε να ανακάμψει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και οι γηπεδούχοι άνοιξαν τη διαφορά στο +9 (35-26). Ωστόσο, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε με το ίδιο όπλο και με τα μακρινά σουτ των Μοντέρο και Κοστέλο μείωσε στο 38-35 του ημιχρόνου.

Σταθερά μπροστά η Ζαλγκίρις στο τέταρτο μέρος και νέα νίκη

Οι δύο ομάδες σταμάτησαν να βάζουν τρίποντα (0/8 και 0/4) και εναλλάσσονταν διαρκώς στο προβάδισμα (40-41 & 44-43) και το παιχνίδι να γίνεται ολοένα και πιο νευρικό. Ο Τουμπέλις έκανε το 51-47, Τόμπσον και Πραντίγια έβαλαν τη Βαλένθια ξανά μπροστά (53-54) και ο Λο με buzzer beater τρίποντο έγραψε το 61-58 του τρίτου δεκαλέπτου.

Κυκλοφορώντας την μπάλα και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση η Ζαλγκίρις δημιούργησε μια απόσταση 7 πόντων (67-60), αλλά η Βαλένθια δεν άφησε τη διαφορά να ξεφύγει. Τέιλορ και Τόμπσον μείωσαν σε 72-69, ο Πραντίγια έκανε το 76-73 στο 38', όμως ο ίδιος χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια να πλησιάσει κι άλλο. Στο άλλο άκρο ο Φρανσίσκο έγραψε το 78-73 και ο Λο με νέο τρίποντο σημάδεψε το καθοριστικό 81-75 στα 40'' πριν το φινάλε. Ο Πραντίγια αστόχησε στο τρίποντο και ο Ράιτ με 1/2 βολές έβαλε ουσιαστικά τον επίλογο στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 38-35, 61-58, 86-77

