«Το NBA προσκάλεσε τον Παναθηναϊκό στο Άμπου Ντάμπι - Καμία επαφή με τον Ολυμπιακό»

Το NBA προσκάλεσε τον Παναθηναϊκό AKTOR, την Αρμάνι Μιλάνο και την Μπάγερν Μονάχου στα φιλικά ματς στο Άμπου Ντάμπι, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή με τον Ολυμπιακό σύμφωνα με το «Eurohoops».

Το NBA θέλει να επεκταθεί στην Ευρώπη και ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, σύμφωνα με το «Gazzetta dello Sport», μίλησε για τις πόλεις που θα εκπροσωπηθούν στην διοργάνωση από ομάδες. Ανέφερε το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Παρίσι, την Λυών, την Μαδρίτη, ην Βαρκελώνη, το Βερολίνο, το Μόναχο, την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα.

Σύμφωνα με το «Eurohoops», το ΝΒΑ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επαφή με τον Ολυμπιακό, ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν μία από τις ομάδες - μαζί με την Αρμάνι Μιλάνο και την Μπάγερν Μονάχου - που έλαβαν πρόσκληση για τα φιλικά παιχνίδια στο Άμπου Ντάμπι.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το ΝΒΑ ενδιαφέρεται για το brand των συλλόγων, το γήπεδο αλλά και την αγορά. Το «τριφύλλι» τσεκάρει και τα τρία κουτάκια, όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ένδειξη πως οι «πράσινοι» σκοπεύουν να αφήσουν την Euroleague για μία νέα λίγκα.