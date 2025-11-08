Eντός έδρας με το Ψυχικό ο Πρωτέας Βούλας - Δοκιμασία στα Τρίκαλα για την Μεγαρίδα

Φουλ δράση το απόγευμα του Σαββάτου με επτά αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα της Elite League. H Μεγαρίδα που οδηγεί την κούρσα στην βαθμολογία δοκιμάζεται εκτός έδρας στα Τρίκαλα που δεν έχουν καταφέρει να γευτούν την χαρά της νίκης μέχρι στιγμής (0-6 ρεκόρ).
Ο Πρωτέας Βούλας που επίσης συγκατοικεί με την ομάδα των Μεγάρων στην κορυφή, υποδέχεται το Ψυχικό σε ένα παιχνίδι αποδείξεων για τις δυο ομάδες.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
16:00 Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος
17:00 Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
17:00 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό
17:00 Vikos Φalcons-Δάφνη
17:00 ΑΓΕΧ-Σοφάδες
17:00 Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
18:30 Λαύριο Boderm-Νίκη Βόλου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)