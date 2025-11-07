Με τη μπλούζα του Παναθηναϊκού ο Τζόκοβιτς - Η φωτογραφία με τον Αταμάν (pic)

Ο Εργκίν Αταμάν δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τόνισε πως ήταν τιμή του που τον φιλοξένησε στο σπίτι των πρωταθλητών.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε στα δύο σετ τον Γιάνικ Χάνφμαν και έτσι πήρε την πρόκριση στον τελικό του Hellenic Championship.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμαν, στα social media δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες του με τον θρυλικό τενίστα. Οι δυο τους αντάλλαξαν φανέλες και ο Τούρκος κόουτς τόνισε πως ήταν τιμή του που φιλοξένησε έναν από τον κορυφαίο όλων των εποχών στο σπίτι των πρωταθλητών.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία στο σπίτι των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ, και να γίνω μάρτυρες της νίκης του. Του εύχομαι καλή τύχη για τον αυριανό τελικό».