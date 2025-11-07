Oλυμπιακός: Sold - out το ματς με την Παρτίζαν

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Παρτίζαν για την 9η αγωνιστική της Euroleague και όπως όλα δείχνουν το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο.
Δυο ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν, με τους φίλους του Ολυμπιακού να δείχνουν για ακόμα μια φορά την φετινή σεζον στην στήριξη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Οι εξέδρες του ΣΕΦ θα είναι κατάμεστες στην αποψινή (07/11, 21.15) αναμέτρηση με την Παρτιζάν!
