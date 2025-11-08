Α1 Γυναικών: Στην Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός - Υποδέχεται την Ανόρθωσις Βόλου ο Παναθηναϊκός

Η 6η αγωνιστική της Α1 Γυναικών θα διεξαχθεί το Σάββατο (8/11).

Η 6η αγωνιστική της Α1 Γυναικών θα διεξαχθεί το Σάββατο (8/11).

Στις 11:45 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο «PAOK Sports Arena» τον Ολυμπιακό και λίγο αργότερα, στη 13:00, ο Αμύντας στο γήπεδο Υμηττού θα αναμετρηθεί με τον Πρωτέα Βούλας.

Στις 14:30 στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Ανόρθωσις Βόλου και στις 17:00 ο Αθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Παναθλητικό στο «Δ. Καλτσάς». Τέλος, την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός στο Δ.Α.Κ. Κοιλάδας θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

11:45 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

13:00 Αμύντας - Πρωτέας Βούλας

14:30 Παναθηναϊκός - Ανόρθωσις Βόλου

17:00 Αθηναϊκός - Παναθλητικός

17:00 Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα