ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε την προετοιμασία για ΑΕΚ χωρίς προβλήματα

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του -χωρίς προβλήματα- για το τέταρτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, αυτή τη φορά απέναντι στην ΑΕΚ (9/11 13:00).

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Και μετά την Ευρώπη, επιστροφή στο Ελληνικό πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ, που συνεχίζει τις εκτός έδρας δοκιμασίες, αυτή την φορά για την Stoiximan GBL. Με το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ, η ομάδα μας ολοκληρώνει ένα σερί συνεχόμενων εκτός έδρας αγώνων, με εξαιρετική συγκομιδή.



Ξεκινώντας από τις 18 Οκτωβρίου, όταν και αντιμετώπισε τον Προμηθέα στην Πάτρα, ο ΠΑΟΚ «μετράει» ήδη πέντε εκτός έδρας αγώνες στα έξι τελευταία του παιχνίδια. Σε αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ έκανε πέντε πολύ σημαντικές νίκες, οι τέσσερις εξ αυτών μακριά από το PAOK Sports Arena, ενώ ηττήθηκε μόνο στη Γερμανία από τη Braunschweig.



Η επιστροφή στις εντός Ελλάδας υποχρεώσεις, βρίσκει τον ΠΑΟΚ μπροστά σε ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι στην ΑΕΚ, με την οποία μοιράζεται τη 2η θέση της βαθμολογίας, καθώς οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ, με 4 νίκες και μία ήττα.



Αυτή τη φορά ο Jure Zdovc έχει μία ημέρα παραπάνω για την προετοιμασία της ομάδας, ωστόσο, ακόμη κι έτσι, είναι πολύ λιγότερες από αυτές που έχει ο αντίπαλος, καθώς η ΑΕΚ δεν αγωνίστηκε στη διάρκεια της εβδομάδας στο ΒCL.



Η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι της Κυριακής ξεκίνησε σήμερα, με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση με έμφαση στην τακτική και με την συμμετοχή όλων των παικτών.



Στο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ υπάρχει μία ακόμη προπόνηση το μεσημέρι του Σαββάτου στο PAOK Sports Arena και αμέσως μετά η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αθήνα.



Το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ, θα διεξαχθεί στη Sunel Arena στα Νέα Λιόσια και θα ξεκινήσει νωρίς το μεσημέρι και πιο συγκεκριμένα στις 13:00. Το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.»