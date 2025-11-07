Αίβαζόγλου για ΝΒΑ Europe: «Θα συμμετέχει ομάδα από την Αθήνα με πολυετή άδεια»

Σύμφωνα με την "Gazzetta dello Sport" ο τζένεραλ μάνατζερ του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου ανέφερε τις πόλεις που θα εκπροσωπηθούν από ομάδες στη νέα αυτή λίγκα, που αναμένεται να ξεκινήσει σε δύο χρόνια και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2027.
Σε ομιλία του στο πανεπιστήμιο Μπόκονι του Μιλάνου ο Αϊβαζόγλου επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της πόλης του Μιλάνου και πιθανόν της Ρώμης στο NBA Europe, ενώ αναφέρθηκε και στις πόλεις-ομάδες που θα έχουν πολυετή άδεια συμμετοχής (συμβόλαιο) με τη διοργάνωση.
Όπως σημείωσε αυτές θα είναι το Λονδίνο, το Μάντσεστερ από τη Μεγάλη Βρετανία, το Παρίσι και η Λυών από τη Γαλλία, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη από την Ισπανία, το Βερολίνο και το Μόναχο από τη Γερμανία και ακόμα μία ομάδα από την Αθήνα και την Τουρκία.
🗣️George Aivazoglou, GM of NBA Europe, spoke at Bocconi University and confirmed the participation of Milan, and possibly Rome, in the project set to launch in October 2027.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 7, 2025
