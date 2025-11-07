Ανακοίνωσε την Μπενέκη ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Χρυσάνθη Μπενέκη, η οποία θα ενισχύσεις τις «ερυθρόλευκες» στην φροντ-λάιν

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

“Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Χρυσάνθη Μπενέκη. Η 24χρονη φόργουορντ (ημ. γέννησης 28/8/2001, 1,86μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Χρυσάνθης Μπενέκη: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που φέτος, θα φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πρόκειται για έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία και υψηλές απαιτήσεις. Αυτό είναι κάτι που με γεμίζει με κίνητρο και ευθύνη. Ανυπομονώ να δουλέψω καθημερινά με τις συμπαίκτριές μου και το προπονητικό επιτελείο, για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε».

Προηγούμενες ομάδες:

2013-17 Τιτάνες Παλαμά

2017-19 Ολύμπια Λάρισας

2019-25 Εσπερίδες Καλλιθέας”.