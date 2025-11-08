Stoiximan GBL: Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Παναθηναϊκός κόντρα στο Περιστέρι

Η 6η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League θα ξεκινήσει το Σάββατο (8/11) με τρία παιχνίδια.

Στις 16:00 ο Άρης Betsson θα υποδεχτεί την Μύκονο Betsson στο Αλεξάνδρειο, με το ματς να μεταδίδεται από το ΕΡΤ Sports 1.

Την ίδια ώρα, στο «Ανδρέας Παπανδρέου» το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση για το πρωτάθλημα. Το ματς θα προβληθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Τέλος, στις 18:15 ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στο «Μ. Λιούγκας» το Μαρούσι και το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Άρης Betsson - Μύκονος Betsson

16:00 Περιστέρι Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR

18:15 Πανιώνιος - Μαρούσι