Elite League: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Εlite League.

Αναλυτικά:

Σάββατο 8/11

Στ. Βενέτης 17.00 Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας Μαρινάκης-Ουσταμπασίδης-Ραπτογιάννης (Παυλόπουλος)

Γ. Γεννηματάς 17.00 Πρωτέας Β.-Ψυχικό Σκαλτσής-Τσολάκος-Καλογερόπουλος (Ζαγκλής)

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 Βίκος Ιωαννίνων-Δάφνη Πράττος-Συμεωνίδης-Αθανασιάδης (Καραδήμας)

Κατσιμήδειο 16.00 Τρίκαλα-ΝΕ Μεγαρίδος Ευφραιμίδης-Λόρτος-Νέδογλου (Μαρινέλης)

Τ. Καμπούρης 17.00 ΑΓΕΧ-Σοφάδες Ναστούλης-Ζακεστίδης-Ζιώγας (Παπάντος)

Παπάγου 17.00 Παπάγου-Κόροιβος Ξυλάς-Τσιμπούρης-Σιδέρης (Φλώρος)

Πεύκων 17.00 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός Κατωτικίδης-Πιτσίλκας-Γιαννούλης (Δροσόπουλος)

Δευτέρα 10/11

Λαυρίου 18.30 Λαύριο-Νίκη Β. Μηλαπίδης-Σκανδαλάκης-Παπαδόπουλος Ν. (Καλαρέμας)

