Elite League: Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής

Αναλυτικά:
Σάββατο 8/11
Στ. Βενέτης 17.00 Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας Μαρινάκης-Ουσταμπασίδης-Ραπτογιάννης (Παυλόπουλος)
Γ. Γεννηματάς 17.00 Πρωτέας Β.-Ψυχικό Σκαλτσής-Τσολάκος-Καλογερόπουλος (Ζαγκλής)
Ιωαννίνων (Ν) 17.00 Βίκος Ιωαννίνων-Δάφνη Πράττος-Συμεωνίδης-Αθανασιάδης (Καραδήμας)
Κατσιμήδειο 16.00 Τρίκαλα-ΝΕ Μεγαρίδος Ευφραιμίδης-Λόρτος-Νέδογλου (Μαρινέλης)
Τ. Καμπούρης 17.00 ΑΓΕΧ-Σοφάδες Ναστούλης-Ζακεστίδης-Ζιώγας (Παπάντος)
Παπάγου 17.00 Παπάγου-Κόροιβος Ξυλάς-Τσιμπούρης-Σιδέρης (Φλώρος)
Πεύκων 17.00 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός Κατωτικίδης-Πιτσίλκας-Γιαννούλης (Δροσόπουλος)
Δευτέρα 10/11
Λαυρίου 18.30 Λαύριο-Νίκη Β. Μηλαπίδης-Σκανδαλάκης-Παπαδόπουλος Ν. (Καλαρέμας)