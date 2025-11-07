Διέψευσε τον Γιάννη ο Πόρτις: «Λέει ψέματα για τη ληστεία»! (vid)

Ο Μπόμπι Πόρτις σε δηλώσεις του διέψευσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αναφορικά με το μαυρισμένο μάτι.

Ο «Greek Freak» πριν από λίγες μέρες είχε εμφανιστεί με μώλωπα στο μάτι και σε σχετική ερώτηση είχε απαντήσει με αρκετή δόση χιούμορ πως απέτρεψε μία ληστεία σε μανάβικο.

Θέση στο θέμα πήρε ο Πόρτις, με τον συμπαίκτη και καλό φίλο του Γιάννη να τονίζει πως είναι ψέματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι τόσο ψέμα! Αν το πιστεύετε, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει μαζί σας. Πριν από εκείνον τον αγώνα ήμασταν μαζί σε ένα πάρτι για το Halloween και μου είπε την ίδια ιστορία. Δεν περίμενα ότι θα βγει να το πει και στα ΜΜΕ».