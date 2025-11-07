Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι ορίστηκαν οι Καρπάνος, Τεφτίκης και Λιότσιος, ενώ στο ματς του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα οι Τζιοπάνος, Μαλαμάς και Αγγελής.

Το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ θα διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Αγραφιώτης και Κατραχούρας, ενώ στο Αλεξάνδρειο στο ματς του Άρη με τη Μύκονο θα είναι οι Τσαρούχα, Χριστινάκης και Κάρδαρης.

Αναλυτικά:

Σάββατο 8/11

Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Betsson-Μύκονος Betsson Τσαρούχα-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παραλυκίδης)

Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Παναθηναϊκός AKTOR Καρπάνος-Τεφτίκης-Λιότσιος (Μωϋσιάδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μαρούσι Πουρσανίδης-Μαγκλογιάννης-Μαρτινάκος (Ντίνος)

Κυριακή 9/11

Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ Παπαπέτρου-Αγραφιώτης Ι.-Κατραχούρας (Νιγιάννης)

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Καρδίτσα Ιαπωνική Τζιοπάνος-Μαλαμάς-Αγγελής (Κυρτάτας)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Η Hotels Collection-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Κουλούρης)