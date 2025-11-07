Το πανόραμα της Euroleague: Η Χάποελ «έπιασε» στην κορυφή τον Ερυθρό

Η Φενερμπαχτσέ επικράτησε με 81-67 κόντρα στη Βιλερμπάν, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε με 109-97 την Ντουμπάι. Η Μπασκόνια στην έδρα της πήρε τη νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (87-76).
Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να πάρει το «διπλό» ενάντια στην Παρί με 86-82 και στην παράταση η Μονακό κέρδισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (107-112).
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR 86-68
Φενερμπαχτσέ - Βιλερμπάν 81-67
Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια 87-76
Παρί - Μπάγερν Μονάχου 82-86
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό 107-112
7/11
19:30 Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Βαλένθια
21:15 Ολυμπιακός - Παρτιζάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
Η βαθμολογία:
1) Ερυθρός Αστέρας 7-2
2) Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2
3) Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2
4) Μονακό 6-3
5) Ολυμπιακός 5-3
6) Βαλένθια 5-3
7) Μπαρτσελόνα 5-3
8) Παναθηναϊκός AKTOR 5-4
9) Μπάγερν Μονάχου 5-4
10) Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
11) Παρί 4-5
12) Φενερμπαχτσέ 4-5
13) Βίρτους Μπολόνια 4-5
14) Αρμάνι Μιλάνο 3-5
15) Αναντολού Εφές 3-5
16) Παρτιζάν 3-5
17) Ντουμπάι BC 3-6
18) Μπασκόνια 3-6
19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
20) Βιλερμπάν 2-7
Η επόμενη αγωνιστική (10η):
11/11
18:00 Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας
21:00 Φενερμπαχτσέ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια
21:30 Παρτιζάν - Μονακό
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές
21:30 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR
12/11
21:15 Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν