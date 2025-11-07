Το πανόραμα της Euroleague: Η Χάποελ «έπιασε» στην κορυφή τον Ερυθρό

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά τα ματς της 9ης αγωνιστικής που ολοκληρώθηκαν.

Η Φενερμπαχτσέ επικράτησε με 81-67 κόντρα στη Βιλερμπάν, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε με 109-97 την Ντουμπάι. Η Μπασκόνια στην έδρα της πήρε τη νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (87-76).

Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να πάρει το «διπλό» ενάντια στην Παρί με 86-82 και στην παράταση η Μονακό κέρδισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (107-112).

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR 86-68

Φενερμπαχτσέ - Βιλερμπάν 81-67

Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109

Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια 87-76

Παρί - Μπάγερν Μονάχου 82-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό 107-112

7/11

19:30 Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Βαλένθια

21:15 Ολυμπιακός - Παρτιζάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Η βαθμολογία:

1) Ερυθρός Αστέρας 7-2

2) Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2

3) Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2

4) Μονακό 6-3

5) Ολυμπιακός 5-3

6) Βαλένθια 5-3

7) Μπαρτσελόνα 5-3

8) Παναθηναϊκός AKTOR 5-4

9) Μπάγερν Μονάχου 5-4

10) Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

11) Παρί 4-5

12) Φενερμπαχτσέ 4-5

13) Βίρτους Μπολόνια 4-5

14) Αρμάνι Μιλάνο 3-5

15) Αναντολού Εφές 3-5

16) Παρτιζάν 3-5

17) Ντουμπάι BC 3-6

18) Μπασκόνια 3-6

19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7

20) Βιλερμπάν 2-7

Η επόμενη αγωνιστική (10η):

11/11

18:00 Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Φενερμπαχτσέ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια

21:30 Παρτιζάν - Μονακό

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR

12/11

21:15 Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν