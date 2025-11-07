Η Μονακό συνεχίζει να προελαύνει στην Euroleague, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να κερδίζει την Μακάμπι σε μυθικό ματς (107-112) στο Βελιγράφι, φτάνοντας τις 3 σερί νίκες στην διοργάνωση. «Όργια» του Τζέιμς με 34π. και 7ασ.

Ματσάρα... 219 πόντων στο Βελιγράδι. Η Μονακό ήταν στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης πίσω στο σκορ, ωστόσο οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έβγαλαν ψυχή και έφτασαν σε ένα σπουδαίο διπλό (107-112) φτάνοντας τα τρία σερί θετικά αποτελέσματα στην Euroleague.

Πλέον οι Μονεγάσκοι με τη νίκη ανέβηκαν στο 6-3 και βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή (7-2 ρεκόρ), με την ομάδα του «λαού» να πέφτει στο 2-7 και να παραμένει στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Μάικ Τζέιμς πρόσθεσε μια ακόμα πλούσια εμφάνιση στο παλμαρέ του. Ο Αμερικανός πήρε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη από το χέρι, σκόραρε 34 πόντους με 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ και την οδήγησε στη νίκη. Σπουδαία εμφάνιση από τον Τάις με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, πολύ καλή παρουσία του Οκόμπο με 16 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα/

Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Κάτας για ακόμα ένα ματς βρισκόταν μπροστά στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε να το κερδίσει, ο Λόνι Ουόκερ μέτρησε 19 πόντους με 4/12τρ. με τον Λιφ να προσθέτει 18 πόντους. Διψήφιος και ο Χόαρντ με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, πολύ καλός στο πρώτο μέρος ο Σόρκιν (15π.) που σίγησε στο δεύτερο 20'

Γρήγορος ρυθμός, υψηλό σκορ και ισραηλινό προβάδισμα

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα (3-4, 5-4 στο 3’), την στιγμή που ο Μπλοσομγκέιμ έδωσε σκορ από τα 6.75μ. (2/2τρ.) για το 7-10 της Μονακό. Η απάντηση της Μακάμπι ήταν άμεση, με τον Σόρκιν να σκοράρει 7 συνεχόμενους πόντους, για να δώσει αέρα 4π. στην ομάδα του «λαού» (14-10 στο 5’). Ο Ντιάλο βρήκε τους πρώτους του πόντους, με την γαλλική ομάδα να παίρνει ξανά το προβάδισμα (14-16 στο 6’) σε μια περίοδο με γρήγορο ρυθμό. Το σύνολο του Κάτας είχε φέρει περισσότερο το παιχνίδι στα μέτρα του, άνοιξε την διαφορά στο +6 (26-20), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο.

Διατήρησε το προβάδισμα η Μακάμπι με κυρίαρχο Σόρκιν

Ντιμπαρτολομέο και Οκόμπο διαμόρφωσαν το 29-25 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Κλαρκ να μεγαλώνει την διαφορά στο +8 (33-25 στο 12’). Η Μονακό απάντησε με 5-0 σερί για το 35-30 και την Μακάμπι να βρίσκει συνεχώς λύσεις στην επίθεση για το 37-32 στο 14’. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ανέβασαν την ένταση τους στην άμυνα, ο Τάις βρήκε σκορ από το ζωγραφιστό για να μειώσει στον πόντο (37-36 στο 15’), με τον Σόρκιν να απαντά ξανά για το +5 της Ισραηλινής ομάδας (41-36 στο 17’). Οι Μονεγάσκοι έχασαν την συγκέντρωση τους επιθετικά, με τον Χόαρντ να στέλνει την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (46-36 στο 17’) και την Μονακό να απαντά με 10-0 σερί για να φέρει την αναμέτρηση σε ισορροπία (46-46). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την Μακάμπι σε απόσταση ενός τριπόντου (49-46), με τον Σόρκιν να κάνει πολύ καλή δουλειά από πλευράς Ισραηλινών (11π.).

Ήλεγχε τον ρυθμό και το προβάδισμα η ισραηλινή ομάδα, έπαιζε μόνος του για την Μονακό ο Τζέιμς

Χωρίς σκορ έμεινε η Μονακό στα πρώτα 2’ του δεύτερου μέρους, με την Μακάμπι να τρέχει σερί 6-0 ανοίγοντας την διαφορά στο +9 (55-46). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη απάντησε άμεσα με δικό της σερί για το 55-51 στο 13’, με τον Οκόμπο να δίνει λύσεις (9π. 56-53 στο 14’). Ντιάλο και Τάις έφεραν το ματς σε ισορροπία (58-58 στο 25’), ωστόσο η ισραηλινή ομάδα είχε ρυθμό στην επίθεση διατηρώντας την υπέρ της διαφορά (+5, 69-64 στο 17’). Ο Μάικ Τζέιμς μείωσε στον πόντο φτάνοντας τους 16π. (69-68 στο 18’), με την ομάδα του Κάτας να τρέχει 7-0 σερί για να επαναφέρει την διαφορά της στο +8 (76-68). Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Μονακό στο -5 (76-71), με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα για να φύγει με το διπλό από το Βελιγράδι.

«Μαγικός» Τζέιμς γύρισε μόνος του το ματς, άστοχος ωστόσο στο φινάλε και παράταση

Ο Λιφ με 4 σερί πόντους έστειλε την διαφορά στο +9 για την Μακάμπι (80-71), με την Μονακό να απαντά με επιμέρους 2-11 για να φέρει το παιχνίδι σε ισορροπία (82-82 στο 34'). Ο Τζέιμς έκανε ότι ήθελε στο παρκέ (23π.), με τον Στραζέλ να βάζει μετά από πολύ ώρα την Μονακό μπροστά στο σκορ (84-85 στο 35'). Ο Μάικ Τζέιμς ήταν μια ομάδα μόνος του, με τον Αμερικανό να σκοράρει νέο τρίποντο για το +4 των Μονεγάσκων (84-88 στο 36') και τον Λόνι Ουόκερ να μειώνει σε 87-88 σε ένα απίθανο ματς από πλευράς ρυθμού. Ο Μίροτιτς με ζευγάρι βολών έστειλε την διαφορά στο +7 για την Μονακό (87-94 στο 37'), με τον Ουόκερ και πάλι να είναι αυτός που έδωσε λύση από τα 6.75μ. (90-94 στο 38'). Ο Τζέιμς έφτασε τους 31π.(90-96), ο Λιφ με κάρφωμα έγραψε το 92-96, ενώ ο Ουόκερ με δύσκολο καλάθι έκανε το 94-96 στο 39'. Ο Τζέιμς πήρε σκοτωμένη επίθεση, με τον Τζίμι Κλαρκ να ισοφαρίζει σε 96-96 με 2/2β. 16'' πριν το τέλος. Ο Αμερικανός πόιντ-γκαρντ ανέλαβε την τελευταία επίθεση της Μονακό, ωστόσο καθυστέρησε, πήρε κακή επιλογή με τον Λιφ να τον σταματά στον αέρα και το παιχνίδι να οδηγείται στο έξτρα πεντάλεπτο (96-96).

«Μυθικό» ματς με νικήτρια την Μονακό, με όργια του Τζέιμς

Λάβι και Οκόμπο με δυο τρίποντα διαμόρφωσαν το 99-99 στο ξεκίνημα της παράτασης, με τον Τζέιμς σκοράρει 1/2β. για το 101-102 στο 42'. Ο Αμερικανός γκαρντ με καλάθι και φάουλ έγραψε το 101-104 στο 43', χάνοντας ωστόσο την βολή στην συνέχεια. Ο Λόνι Ουόκερ ισοφάρισε με γκολ-φάουλ σε 104-104 στο 44', με την Μονακό να κάνει ένα γρήγορο 4-0 σερί για το 104-108 ένα λεπτό πριν το φινάλε. Ο Λάβι από κοντά μείωσε σε 106-108, με τον Τάις να σκοράρει με λέι-απ για 106-110. Ο Ουόκερ με 1/2β. διαμόρφωσε το 107-110, 15'' πριν το τέλος με τον Οκόμπο να γράφει το 107-112, φεύγοντας νικήτρια από το Βελιγράδι σε μυθικο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 49-46, 76-71, 96-96, 107-112.

