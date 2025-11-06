Μονέκε: «Περίμενα να κερδίσουμε έτσι τον Παναθηναϊκό, θα είμαστε τρομακτικοί»

Ο Τσίμα Μονέκε σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό στάθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του κι άφησε τις αιχμές του για τη διαιτησία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Ειλικρινά, περίμενα να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό έτσι. Η ταυτότητά μας είναι η άμυνα. Ήταν δύσκολο για τους αντιπάλους να αναπνεύσουν και οι οπαδοί το έκαναν ακόμα δυσκολότερο.

Αλλά το τέταρτο δεκάλεπτο πρέπει να είναι καλύτερο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, γιατί η διαφορά στους πόντους είναι σημαντική.

Νομίζω ότι μπορούσαμε και έπρεπε να τα είχαμε πάει καλύτερα στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά εξακολουθώ να είμαι περήφανος για εμάς. Θεωρώ πως η ομάδα μας δεν έχει ταβάνι και όταν επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες θα είμαστε… τρομακτικοί».



Θα έπρεπε να είμαι χαρούμενος, αλλά προτιμώ να μη χάσω τα χρήματά μου παρά να πω κάτι που θα με οδηγήσει σε τιμωρία. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Κάθε παιχνίδι είναι απογοητευτικό».