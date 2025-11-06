Μπλεξίματα για τον Τόνι Άλεν: Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών!

Προβλήματα με τον νόμο για τον παλαίμαχο άσο του ΝΒΑ Τόνι Άλεν, που συνελήφθη σε αυτοκίνητο με ναρκωτικά.

Ο 43χρονος πιάστηκε από τις Αρχές σε όχημα που ήταν συνοδηγός και μετέφερε μαριχουάνα και κοκαΐνη, με τον Τόνι Άλεν να έχει πλέον δύο κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών.

Η σύλληψή του έγινε περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μέμφις, με τον οδηγό να είναι ο 33 ετών Ουίλιαμ Χάτον, που κατοικεί στην πόλη.

Υπενθυμίζουμε πως ο σκληροτράχηλος αμυντικός του ΝΒΑ και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές, αφού το 2024 είχε ομολογήσει την ενοχή του σε ομοσπονδιακή υπόθεση που αφορούσε απάτη σε ασφαλιστικό πρόγραμμα του NBA και του επιβλήθηκε ποινή κοινωφελούς εργασίας και τριετής επιτήρηση.