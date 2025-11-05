Σερέλης: «Τα κορμιά μας δεν υπήρχαν στην άμυνα - Δεν πρέπει να ψάξουμε δικαιολογίες»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον Ερυθρό Αστέρας ο Χρήστος Σερέλης στάθηκε στην κακή άμυνα και τόνισε ότι δεν πρέπει να ψάξουν δικαιολογίες οι «πράσινοι».

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Η παρουσία του αρχηγού πριν ξεκαθάρισε πολύ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να σταθούμε καθόλου στην επίθεσή μας. Η άμυνά μας ήταν πάρα πολύ κακή, τα κορμιά μας δεν υπήρχαν εκεί. Δεν πρέπει να ψάξουμε δικαιολογίες ότι λείπουν ψηλοί, έπρεπε να κάνουμε σωστά τα φάουλ, να μη δεχθούμε πολλούς πόντους στην ρακέτα, να μη δώσουμε αιφνιδιασμούς. Μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο δεν πήρε ούτε ένα επιθετικό ριμπάουντ ο Ερυθρός και κάναμε αιφνιδιασμούς. Για δύο δεκάλεπτο ήμασταν τραγικοί. Τα είπε όλα πριν ο Κώστας. Το αίσθημα της αυτοσυντήρησης στο τέταρτο δεκάλεπτο, το ότι μετά από 30 λεπτά βάλαμε στοίχημα με τον εαυτό μας να μην δεχθούμε πόντους στην ρακέτα, να ρισκάρουμε κάποια σουτ. Δεν ρισκάραμε καν να σουτάρει, είχε 9 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε απέναντι σε πολύ κακή άμυνα. Δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι που παλέψαμε για οκτώ λεπτά. Πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ.

Συζητήσαμε στα αποδυτήρια ότι κάναμε κακή εμφάνιση και οι 12 πόντοι ήταν αναστρέψιμοι σε έναν αγώνα μπάσκετ σε 20 λεπτά και με την ποιότητα που έχουμε. Είχαμε πει ότι πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, να μην αφήσουμε εύκολους πόντους. Είδαμε διαφορετική εικόνα, πρέπει να αναλύσουμε, να συζητήσουμε και να αλλάξουμε με πράξεις, να καταλάβουμε τι συμβαίνει.

Από πέρσι παίζουν νταμπλ τιμ τον Ναν. Έχουμε δει βραδιές που ο Ναν είναι σε πολύ καλή βραδιά αλλά βάζει δύσκολα καλάθια. Είναι κάτι που το προπονούμε και το συζητάμε. Προσπαθεί να βελτιώσει το τάιμινγκ της πάσας και όλα τα υπόλοιπα. Όταν μία ομάδα χάνει το μυαλό και την συγκέντρωση βλέπεις πολλά πράγματα να γίνονται λάθος που σε άλλες στιγμές δεν γίνονται. Είναι και αυτό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.

Η αγορά είναι δύσκολη, ψάχνουν και άλλες ομάδες ψηλούς. Προφανώς δεν έχει κλείσει παίκτης. Πρέπει να δουλεύουμε καλύτερα είτε έρθει είτε δεν έρθει παίκτης».