Ομπράντοβιτς: «Δεν θα είναι ίδιος ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο γύρο»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR υπογράμμισε πως το «τριφύλλι» δεν θα παρουσιάσει το ίδιο πρόσωπο στον δεύτερο γύρο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Αξίζαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Δεν θα είναι ίδιος ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο γύρο. Είχαμε μεγάλο προβάδισμα, αρχίσαμε να πανηγυρίζουμε, τους δώσαμε την ευκαιρία να βάλουν εύκολους πόντους. Πολύ σημαντική νίκη. Συνεχίζουμε.

Όσο παίζουμε άμυνα και παίρνουμε τα ριμπάουντ, έχουμε μια ευκαιρία, ανεξάρτητα από τα ποσοστά στο τρίποντο. Μερικά σουτ ήταν καλά, άλλα όχι. Έχουμε επίσης έναν νέο παίκτη που ενσωματώνουμε, ο οποίος δεν είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Έπρεπε να προσαρμοστούμε στις διάφορες συνθέσεις που χρησιμοποιούσε ο Παναθηναϊκός. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς για ένα τέτοιο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε καλύτερα σε ορισμένες καταστάσεις. Ικανοποιητική αμυντική προσπάθεια στον Ναν. Κάναμε καλή δουλειά.

Είναι σίγουρα μια μεγάλη μεταγραφή ο Μπάτλερ, το βλέπεις αμέσως. Πιθανότατα δεν θα δεις πολλούς να κάνουν δύο ντρίμπλες πέρα από το μισό γήπεδο. Σίγουρα θα ταιριάξει καλά σε αυτή την ομάδα, όχι μόνο ως παίκτης αλλά και ως άνθρωπος. Είναι ένας απίστευτα θετικός νεαρός και μια εξαιρετική προσθήκη.

Ο Στέφαν αξιοποιεί κάθε λεπτό, χαίρομαι που μπορώ να του δώσω μερικά λεπτά. Το αξίζει. Μάλλον θα μπορούσε να είχε παίξει λίγα λεπτά ακόμα στο τέλος. Ο νεαρός έχει χαρακτήρα, δεν φοβάται την επαφή και το μέγεθος των παικτών που έχει μπροστά του. Κάποιος σαν αυτόν σίγουρα θα κάνει καριέρα.

Στο παρελθόν, συνήθως έπαιζα με 13 και 14 παίκτες. Είναι πολύ σημαντικό να βρεις χρόνο για να παίξεις στο γήπεδο. Σίγουρα μας λείπουν μερικοί καλοί παίκτες που θα έπρεπε να είναι οι βασικοί. Σε μια κατάσταση όπως αυτή, είναι σημαντικό να υπάρχει μια αρκετά καλή εναλλαγή παικτών. Δεν είναι εύκολο με τους διπλούς γύρους και όλα τα άλλα. Πρέπει να το διαχειριστείς λίγο για να περάσεις τη σεζόν. Το σημαντικό είναι ότι όλοι όσοι μπαίνουν στο γήπεδο συμβάλλουν και προσφέρουν ποιότητα. Αυτό κάνει τη δουλειά μου ως προπονητή πιο εύκολη.

Ήταν μεγάλες νίκες, αλλά πολλά πράγματα πήγαν επίσης υπέρ μας. Πρέπει να περιμένουμε και την άλλη πλευρά, όπου θα ταξιδεύουμε πολύ περισσότερο. Πρέπει να το δούμε μέχρι τέλους και θα έχουμε τους παίκτες που μπορούν να το χειριστούν. Πάντα προσπαθώ να λέω ότι η ευφορία μπορεί να είναι κακό πράγμα, ακόμα και από τα ΜΜΕ. Δεν είναι εύκολο να το ελέγξεις αυτό από την προπονητική πλευρά. Δεν θέλουμε να χάσουμε. Ίσως είναι καλό που συνέβη το ματς με τη Σπάρτακ, ώστε να ξέρουμε ότι δεν είμαστε ανίκητοι».