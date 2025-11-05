Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-4 ο Παναθηναϊκός, στο 7-2 ο Αστέρας

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Βελιγράδι κι έπεσε στο 5-4, με τον Ερυθρό Αστέρα να πετυχαίνει την 7 σερί νίκη του και να φτάνει στο 7-2.

Αναλυτικά: Τετάρτη 5/11 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-68 Πέμπτη 6/11 19:45 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 20:00 Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30 Μπασκόνια - Βίρτους 22:00 Παρί - Μπάγερν 22:00 Μακάμπι - Μονακό Παρασκευή 7/11 19:30 Αναντολού Εφές - Αρμάνι 20:00 Ζάλγκιρις - Βαλένθια 21:15 Ολυμπιακός - Παρτίζαν 21:30 Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης Βαθμολογία Ερυθρός Αστέρας 7-2 Ζάλγκιρις Κάουνας 6-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2 Ολυμπιακός 5-3 Μονακό 5-3 Βαλένθια 5-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Παναθηναϊκός 5-4 Ρεάλ Μαδρίτης 4-4 Παρί 4-4 Βίρτους Μπολόνια 4-4 Μπάγερν Μονάχου 4-4 Αρμάνι Μιλάνο 3-5 Ντουμπάι BC 3-5 Αναντολού Εφές 3-5 Φενέρμπαχτσε 3-5 Παρτίζαν 3-5 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6 Μπασκόνια 1-6 Βιλερμπάν 2-6