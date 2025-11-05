Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-4 ο Παναθηναϊκός, στο 7-2 ο Αστέρας

Αναλυτικά:
Τετάρτη 5/11
Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-68
Πέμπτη 6/11
19:45 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
20:00 Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια - Βίρτους
22:00 Παρί - Μπάγερν
22:00 Μακάμπι - Μονακό
Παρασκευή 7/11
19:30 Αναντολού Εφές - Αρμάνι
20:00 Ζάλγκιρις - Βαλένθια
21:15 Ολυμπιακός - Παρτίζαν
21:30 Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
Βαθμολογία
- Ερυθρός Αστέρας 7-2
- Ζάλγκιρις Κάουνας 6-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2
- Ολυμπιακός 5-3
- Μονακό 5-3
- Βαλένθια 5-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Παναθηναϊκός 5-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
- Παρί 4-4
- Βίρτους Μπολόνια 4-4
- Μπάγερν Μονάχου 4-4
- Αρμάνι Μιλάνο 3-5
- Ντουμπάι BC 3-5
- Αναντολού Εφές 3-5
- Φενέρμπαχτσε 3-5
- Παρτίζαν 3-5
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
- Μπασκόνια 1-6
- Βιλερμπάν 2-6