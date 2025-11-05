MENU
pao bc
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-4 ο Παναθηναϊκός, στο 7-2 ο Αστέρας

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Βελιγράδι κι έπεσε στο 5-4, με τον Ερυθρό Αστέρα να πετυχαίνει την 7 σερί νίκη του και να φτάνει στο 7-2.

Αναλυτικά:

Τετάρτη 5/11

Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-68

Πέμπτη 6/11

19:45 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

20:00 Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια - Βίρτους

22:00 Παρί - Μπάγερν

22:00 Μακάμπι - Μονακό

Παρασκευή 7/11

19:30 Αναντολού Εφές - Αρμάνι

20:00 Ζάλγκιρις - Βαλένθια

21:15 Ολυμπιακός - Παρτίζαν

21:30 Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Βαθμολογία

  1. Ερυθρός Αστέρας 7-2
  2. Ζάλγκιρις Κάουνας 6-2
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2
  4. Ολυμπιακός 5-3
  5. Μονακό 5-3
  6. Βαλένθια 5-3
  7. Μπαρτσελόνα 5-3
  8. Παναθηναϊκός 5-4
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
  10. Παρί 4-4
  11. Βίρτους Μπολόνια 4-4
  12. Μπάγερν Μονάχου 4-4
  13. Αρμάνι Μιλάνο 3-5
  14. Ντουμπάι BC 3-5
  15. Αναντολού Εφές 3-5
  16. Φενέρμπαχτσε 3-5
  17. Παρτίζαν 3-5
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
  19. Μπασκόνια 1-6
  20. Βιλερμπάν 2-6
Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-4 ο Παναθηναϊκός, στο 7-2 ο Αστέρας