Euroleague: Υποδέχεται την Βιλερμπάν η πρωταθλήτρια - Κόντρα στην Ντουμπάι η Χάποελ

Η 9η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται με πέντε αγώνες την Πέμπτη (6/11).

Το πρώτο ματς θα γίνει στις 19:45 στο «Ulker Sports and Event Hall» με την Φενερμπαχτσέ να υποδέχεται την Βιλερμπάν. Στη συνέχεια, (20:00) η Ντουμπάι BC θα αναμετρηθεί με την Χάποελ Τελ Αβίβ στην «Zetra Arena».

Μιάμιση ώρα μετά, στις 21:30, η Μπασκόνια θα αντιμετωπίσει την Βίρτους Μπολόνι («Buesa Arena») και στις 22:00 στην «Adidas Arena» η Παρί θα αναμετρηθεί με την Μπάγερν Μονάχου και η Μακάμπι Τελ Αβίβ την Μονακό στο «Aleksandar Nikolic Hall»

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:45 Φενερμπαχτσέ - Βιλερμπάν

20:00 Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια

22:00 Παρί - Μπάγερν Μονάχου

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό