Euroleague: Μόνο το 50,7% των παικτών σε όλα τα ματς! (stats)

Ο αναλυτικός πίνακας ανά ομάδα που δείχνει ξεκάθαρα τη λαίλαπα των τραυματισμών ήδη από τον πρώτο μήνα της φετινής διοργάνωσης.

Οι περισσότερες ομάδες της Euroleague βρίσκονται στη γκρίνια αυτόν τον καιρό. Δεν έχουν περάσει ούτε 40 μέρες από το ξεκίνημα του μαραθωνίου των 38 αγωνιστικών (παράλληλα με τις εγχώριες υποχρεώσεις των ομάδων) και ήδη τα γενικά νούμερα που προκύπτουν προκαλούν σοκ.

Μετά τον πρώτο μήνα, χοντρικά, της διοργάνωσης και τους πρώτους οκτώ αγώνες, πόσοι παίκτες από τις 20 ομάδες έχουν καταφέρει να αγωνιστούν σε όλα τα ματς, έστω και για ένα λεπτό; Οι μισοί!

Ναι, καλά διαβάζετε. Μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, οριακά περισσότεροι. Πολύ οριακά, όμως. Σε ποσοστό 50,7%. Οι ομάδες δεν έχουν συμπληρώσει ούτε το 25% των συνολικών αγώνων που θα δώσουν στην κανονική περίοδο, έχουν «ντύσει» συνολικά 288 διαφορετικούς παίκτες, κι από αυτούς μόνο οι 146 έχουν καταφέρει να γράψουν συμμετοχή, έστω και ολιγόλεπτη, σε όλα τα παιχνίδια.

Βασικός παράγοντας σ’ αυτή την κατάσταση είναι οι τραυματισμοί. Από επιπόλαιοι μέχρι σοβαροί. Οι απουσίες που μετράνε οι ομάδες ήδη από την αρχή της φετινής τους περιπέτειας ισοδυναμούν με… περονόσπορο, αν γίνει χρονική προβολή στο τέλος της χρονιάς. Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, αμφιβάλλουμε αν περισσότεροι από το 10% των παικτών θα καταφέρει να αγωνιστεί και στα 38 παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Κάτι που όχι μόνο παλιά, αλλά και πρόσφατα ακόμα θεωρούνταν σχεδόν δεδομένο.

Μέσα στα νούμερα, βέβαια, που παρουσιάζονται στη λίστα υπάρχει και “DNP-CD”. Το «δεν έπαιξε με απόφαση του προπονητή». Ή κάποιες αλλαγές που γίνονται στις 12άδες των ομάδων για λόγους τακτικής. Αυτές, όμως, μετράνε και επηρεάζουν την κατάσταση του ρόστερ σε βάθος χρόνου και όχι από τον πρώτο μήνα. Και το μεγάλο ρόστερ, στο οποίο έχουν καταφύγει οι περισσότεροι (οι 15 από τους 20 έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα 14 παίκτες και πάνω) δείχνει αυτό ακριβώς: Ότι οι ομάδες προσπάθησαν να… γαϊδουροδέσουν με πολλούς παίκτες και να αντιμετωπίσουν μόνο τα πολύ απρόοπτα με προσθήκες.

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τις ομάδες που μέχρι τώρα δεν έχουν σοβαρά προβλήματα με απουσίες. Στη Μονακό π.χ. ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο μοναδικός που στα πρώτα οκτώ του ματς έχει χρησιμοποιήσει μόνο δέκα παίκτες. Οι εννέα απ’ αυτούς αγωνίστηκαν σε όλα τα ματς και μόνο Τέρι Τάρπει έχει επτά συμμετοχές.

Στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, η κανονικότητα θα έπρεπε να ήταν αυτό που βλέπουμε στο τέλος του πίνακα. Ομάδες, δηλαδή, που πάνω από τα 2/3 του ρόστερ τους (65%+) να έχουν συμμετοχή σε όλα τα ματς. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε πέντε από τις 20 ομάδες της Euroleague. Και η πλειοψηφία βρίσκεται στο αντίθετο άκρο. Στις 11 από τις 20 ομάδες έχουν αγωνιστεί σε όλα τα ματς λιγότεροι από τους μισούς που έχουν χρησιμοποιηθεί! Ανάμεσά τους, φυσικά, και οι δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης το χθεσινό ματς στο Βελιγράδι μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Παναθηναϊκού, με τις δύο ομάδες να μετράνε συνολικά διψήφιο αριθμό απουσιών!