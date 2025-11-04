Αμπερκρόμπι: «Έχουμε δουλέψει πολύ για το ματς με την Μπιλμπάο - Ενθουσιασμένοι με τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ράιλι Αμπερκρόμπι προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα του Περιστερίου με την Μπιλμπάο και υπογράμμισε το πόσο ενθουσιασμένος είνα με την στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, η Μπιλμπάο είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλά ειδικά το τελευταίο διάστημα. Καταφέραμε να τους κερδίσουμε στο γήπεδο τους. Ξέρω ότι θα έρθουν πανέτοιμοι για να μας αντιμετωπίσουν, αλλά κι εμείς έχουμε δουλέψει πολύ καλά και είμαστε προετοιμασμένοι για να βγούμε στο γήπεδο και να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι.

Είμαστε ενθουσιασμένοι από τη στήριξη του κόσμου στα παιχνίδια μας, η Μπιλμπάο έπαιξε πολύ καλά στο πρώτο ματς, όμως εμείς θεωρώ πως θα έχουμε καλύτερη απόδοση στην έδρα μας με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν και δημιουργούν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο γήπεδο».