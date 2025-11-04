Κάλεσμα της Ερντέμ στον κόσμο: «Χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας, στηρίξτε μας ξανά» (vid)

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τον αγώνα με την Νεπτούνας και η Σελέν Ερντέμ ζήτησε την στήριξη των «πράσινων» οπαδών.

Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Eurocup γυναικών κόντρα στην Νεπτούνας για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «πράσινες» βρίσκονται στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 2-2, ενώ η λιθουανική ομάδα είναι τρίτη με το ίδιο ρεκόρ.

Ενόψει της αναμέτρησης η Σελέν Ερντέμ κάλεσε τους οπαδούς του «τριφυλλιού» να κλείσουν το εισιτήριό τους για τον αγώνα και να βρεθούν για ακόμη μία φορά στο πλάι της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Γεια σας, ελληνική μου οικογένεια. Αύριο έχουμε ένα σημαντικό ματς απέναντι στη Νεπτούνας. Θέλουμε τους οπαδούς μας γιατί τους χρειαζόμαστε. Παρακαλώ αύριο στηρίξτε μας ξανά. Σας περιμένουμε».