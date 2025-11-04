Η Αστ. Διεύθυνση Πειραιά ξέπλυνε την εισβολή στο ΣΕΦ: «Μπήκαν να μαζέψουν τα πανό»!

Με έγγραφο που υπογράφει ο ταξίαρχος Λυμπεράτος για την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, «αθωώνει» την εισβολή 10-15 χούλιγκαν στον αγώνα γυναικών ΟΣΦΠ-ΠΑΟ: «Προσωρινή είσοδος για να πάρουν τα αναρτημένα πανό», λέει στην έκθεση του!

Δεν είδε τίποτα! Η αστυνομική διεύθυνση του Πειραιά ξέπλυνε την εισβολή των 10-15 χούλιγκαν μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που βρήκε νικήτριες τις «πράσινες».

Στην έκθεση της με ημερομηνία 3/11, που φέρει την υπογραφή του Ταξίαρχου Αριστείδη Λυμπεράτου, και φέρνει στο φως της δημοσιότητας αποκλειστικά το SDNA, δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στην εισβολή και την φραστική επίθεση, εκθέτοντας έτσι, ανεπανόρθωτα τον προϊστάμενο της, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και το ελληνικό κράτος.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά κάνει λόγο για «προσωρινή είσοδο στο παρκέ ολιγάριθμων παρευρισκόμενων στη συνάντηση φιλάθλων της γηπεδούχου, προκειμένου να παραλάβουν αναρτημένα πανό αναφερόμενα σε αθλητικό περιεχόμενο που είχαν εγκαταστήσει σε σημεία πλησίον του παρκέ» και καταλήγει ότι «κινήθηκαν προς την έξοδο της αίθουσας χωρίς να σημειωθεί οιανδήποτε περαιτέρω εξέλιξη».

Δυστυχώς για την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα όπου φάνηκε ότι το «ντου» δεν ήταν για τα πανό αλλά για φραστική επίθεση στην Σελέν Ερντέμ και τις παίκτριες της, όπως φαίνεται και αριστερά στη φωτογραφία που είναι τραβηγμένη από το βίντεο.

Η έκθεση λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι… «διαπιστώθηκε προσωρινή είσοδο στο παρκέ ολιγάριθμων παρευρισκόμενων στη συνάντηση φιλάθλων της γηπεδούχου, προκειμένου να παραλάβουν αναρτημένα πανό αναφερόμενα σε αθλητικό περιεχόμενο που είχαν εγκαταστήσει σε σημεία πλησίον του παρκέ, όπου με την άμεση παρέμβαση των διατιθεμένων αστυνομικών δυνάμεων, του προέδρου και του ΔΣ της γηπεδούχου οι εισερχόμενοι παραλαμβάνοντας τα πανό κινήθηκαν προς την έξοδο της αίθουσας χωρίς να σημειωθεί οιανδήποτε περαιτέρω εξέλιξη».