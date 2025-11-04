Κάρι για τον τρόπο παιχνιδιού των Ουόριορς: «Θυμίζει το τίκι-τάκα της Μπαρτσελόνα»

Για τον τρόπο παιχνιδιού των Ουόριορς μίλησε ο Στεφ Κάρι, ο οποίος είπε ότι μοιάζει με το τίκι-τάκα της Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς του Στέφεν Κάρι, αποτελούν μια απο τις μεγαλύτερες δυναστείες στην ιστορία του NBA, αφού έχουν κερδίσει 4 φορές το πρωτάθλημα, ενώ έχουν αλλάξει και το τρόπο που παίζεται το μπάσκετ σαν άθλημα.

Ο Κάρι μίλησε για το τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα του και τόνισε, ότι μοιάζει πολύ με το τίκι-τάκα της Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρντιόλα, κάτι το οποίο τους δίδαξε ο Στιβ Κερ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Όταν ήρθε ο Κερ στην ομάδα, μας είπε ότι θέλει να αλλάξει τον τρόπο που δημιουργούμε. Μας έδειξε το τίκι-τάκα της Μπαρτσελόνα και το τρόπο που αυτοί φέρνουν τις άμυνες σε δύσκολη θέση, αφού τις αναγκάζουν να πάρουν χίλιες αποφάσεις σε μια κατοχή. Στην αρχή ήταν δύσκολο να το συνηθίσουμε, αλλά πλέον μας φαίνεται φυσιολογικό».