Ουέστμπρουκ για την αποχώρησή του από τους Νάγκετς: «Αυτοί δεν με ήθελαν πίσω»

Για την αποχώρηση του από τους Νάγκετς μίλησε ο Ουέστμπρουκ, ο οποίος τόνισε ότι αυτός ήθελε να μείνει στο Ντένβερ, αλλά δεν τον ήθελε η ομάδα.

Μετά την πολύ καλή του περσινή χρονιά στο Ντένβερ, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ βρήκε το μπασκετικό του «σπίτι» για τη σεζόν 2025-2026, αφού υπέγραψε με τους Σακραμέντο Κινγκς, παρά το γεγονός ότι είχε οψιόν παραμονής στους Νάγκετς, για ακόμη έναν χρόνο.

Ο Αμερικάνος γκαρντ, επέστρεψε στο Ντένβερ για να αντιμετωπίσει την παλιά του ομάδα και αποκάλυψε ότι δεν ήταν επιλογή του να αποχωρήσει.

Όσα είπε αναλυτικά στο «The Denver Post»:

«Δεν ήταν δική μου επιλογή να αποχωρήσω, αλλά τι να κάνεις όλα μέρος της ζωής είναι. Αν δεν με θέλουν, δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα με θέλει κάποιος άλλος. Εγώ θεωρώ ότι είχα μια πολύ καλή χρονιά».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το τι κρατάει από το πέρασμα του από τους Νάγκετς ανέφερε:

«Πάντα προσπαθώ να παίρνω τα θετικά, έπαιξα μπάσκετ, γνώρισα πολλούς νέους ανθρώπους και οπαδούς και είμαι ευγνώμων που μπορώ να το κάνω αυτό. Τώρα οι μπίζνες είναι μπίζνες, δεν μπορώ να κάνω κάτι».