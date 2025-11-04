Γιαννακόπουλος: «Υπογράψαμε Μήτογλου, τα βρήκαμε με τον Σλούκα, μένει να πάρουμε έναν ψηλό»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και μίλησε για τις ανανεώσεις των Μήτογλου-Σλούκα και για τον ψηλό που θέλει η ομάδα.

Το SDNA είχε κάνει γνωστό πως ο Παναθηναϊκός AKTOR τα βρήκε σε όλα με τον Ντίνο Μήτογλου και σήμερα (4/11) αποκάλυψε πως και ο Κώστας Σλούκας συμφώνησε με το «τριφύλλι» και θα ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2027.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram αναφέρθηκε σε αυτές τις ανανεώσεις αλλά και στον ψηλό που ψάχνουν οι «πράσινοι» λόγω των πολλών τραυματισμών που αντιμετωπίζουν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Φρι, έλα να σου εξηγήσω κάτι. Τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε. Υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, να μείνει και ο Σλούκας. Μήτογλου τσεκ. Τι άλλο μένει; Μένει να πάρουμε έναν ψηλό που έχουμε 12 και είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε να δούμε τον ήλιο».