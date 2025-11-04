MVP της 6ης αγωνιστικής ο Πόζογλου, MVP Next Gen ο Κωνσταντινίδης

Ο Νικ Πόζογλου αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην έκτη αγωνιστική της Elite League.

Ο ομογενής φόργουορντ στη νίκη της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος επί της ΑΓΕΧ (79-78) είχε 23 πόντους με 2/3 βολές, 6/7 δίποντα και 3/7 τρίποντα, καθώς επίσης 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 κερδισμένο φάουλ σε 32:39. Έτσι συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη νικήτριας ομάδας στην αγωνιστική.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Θεόδωρος Κωνσταντινίδης κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 21χρονος πλέι μέικερ στη νίκη του Κοροίβου επί του Αιγάλεω (94-64) συγκέντρωσε 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 18 πόντους με 0/1 δίποντο και 6/14 τρίποντα, μαζί με 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κερδισμένα φάουλ σε 35:59.

Ο διπλός της αγωνιστικής

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Αιγάλεω): 20 πόντοι-12 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 128

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 127

Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 111

Τρέι Ρόμπινσον (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 110

Κάλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 109

Ριμπάουντ

ΝτεΒόν Γουάσινγκτον (Τρίκαλα Basket) 51

Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 50

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 48

Κάλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 48

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 45

Ασίστ

Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm) 44

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 43

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 41

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 40

Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός) 32

Κλεψίματα

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 20

Κέβον Βόιλς (Αιγάλεω) 17

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 15

Ντάριλ Μπανκς (Μαχητές Πειραματικό) 15

Βαγγέλης Τουλούπης (Σοφάδες) 14

Κοψίματα

Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 11

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 10

Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 10

Θοδωρής Καρράς (Ψυχικό) 7

Παναγιώτης Βύρλας (Κόροιβος) 6

Οικονομία

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 131

Τρέι Ρόμπινσον (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 125

Κάλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου) 121

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 120

Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 116