Α1 Γυναικών: Αλλαγή ώρας στο Αμύντας - Ολυμπιακός

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αλλαγή ώρας στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Αμύντα για την 8η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

*Λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ – 2 ΣΠΟΡ, ο αγώνας ΑΟ Αμύντας – Ολυμπιακός ΣΦΠ, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, αντί της 30/11/2025 και ώρας 13.00, θα διεξαχθεί στις 29/11/2025 και ώρα 11.45, στο Κλειστό Γυμναστήριο Υμηττού “Άγγελος Ζούπας”.



* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας, ΑΣ Κώων Ιπποκράτης – ΑΚΟ Άρης Χολαργού, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών (1ος Όμιλος – Α΄Υποόμιλος), της 30/11/2025 αντί ώρας 15.00, θα διεξαχθεί στις 14.00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κω.