Μιλίτσεβιτς: «Φαβορί ο Αστέρας, δεν είναι στην καλύτερη στιγμή ο Παναθηναϊκός»

Ο Μίρκο Μιλίτσεβιτς, καλός φίλος του Εργκίν Αταμάν και παλαίμαχος άσος, σε δηλώσεις του έχρισε φαβορί τον Ερυθρό Αστέρα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα τον συναντήσω πριν το παιχνίδι και θα μιλήσουμε. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ο φίλος μου ο Εργκίν δεν έρχεται στο Βελιγράδι με την ομάδα του στην καλύτερη στιγμή.

Μας περιμένει ένα εντελώς ανοιχτό παιχνίδι και μου φαίνεται ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι μεγάλο φαβορί εναντίον του Παναθηναϊκού.

Περιμένω μια φαντασμαγορική εμφάνιση. Σίγουρα θα είναι ένας ποιοτικός αγώνας. Το τωρινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να αναλυθεί. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Φυσικά, όλα είναι στα χέρια του Θεού, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας είναι το φαβορί».