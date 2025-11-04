Μίλισιτς: «Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε την κατάσταση - Δουλεύουμε νύχτα-μέρα για νέο παίκτη»

Ο Ιγκόρ Μίλισιτς μίλησε στην media day της ΚΑΕ Άρης ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα απέναντι στην Σλασκ Βρότσλαβ (5/11) και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της ομάδας, που είναι η μεταγραφική ενίσχυση.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Απογοητεύσαμε αρκετό κόσμο σε ένα κατάμεστο γήπεδο, με μία φοβερή ατμόσφαιρα. Είμαστε στεναχωρημένοι για αυτό. Η κατάσταση στην ομάδα όμως είναι αυτή. δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλές προπονήσεις με τα παιδιά. Είναι μία καινούργια κατάσταση για αυτούς. Παίρνω την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας, αν και έχω λίγο χρόνο εδώ.

Θέλω να βελτιώσουμε την άμυνά μας και δυσκολεύονται για την ώρα να προσαρμοστούν στις τακτικές μου. Κόντρα στον ΠΑΟΚ έκαναν κάποια πράγματα από αυτά που ζήτησα. Θα κρατήσουμε απλή την επίθεση. Κυρίως θέλω να βελτιωθούμε στην άμυνα. Δεν είχαμε πολύ χρόνο για το αυριανό ματς αλλά θέλω οι παίκτες να μπουν στο γήπεδο και να θυσιαστούν. Ο Γκιουζέλης, αν και τραυματίας θέλει να μπει και να παίξει.

Δείγμα του ότι οι παίκτες θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση», ήταν η αρχική τοποθέτηση του Μίλιτσιτς, τόσο για το ντέρμπι που προηγήθηκε και την ήττα από τον ΠΑΟΚ όσο και για το ματς που ακολουθεί κόντρα στη Σλασκ Βρότσλαβ.

Ο Άρης κινείται στην αγορά για την ενίσχυσή του και ο 49χρονος τεχνικός κλήθηκε να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα:

«Σίγουρα δουλεύουμε μέρα - νύχτα και κοιτάμε τις επιλογές μας, όμως η κατάσταση στην αγορά είναι δύσκολη. Δεν θέλουμε να πάρουμε απλά για να πάρουμε. Θέλουμε παίκτη που θα έρθει να ταιριάξει σε αυτήν την ομάδα και σε αυτά που θέλω. Πρώτα εμείς πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα στο παρκέ. Δουλεύουμε καθημερινά με τον Νίκο Ζήση.

Θα δούμε τι μας δίνει η αγορά ώστε να βρούμε την καλύτερη λύση για εμάς. Όχι έναν παίκτη που θα ικανοποιήσει τους οπαδούς ή τη διοίκηση. Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα γιατί ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας, αλλά δίχως πανικό».

Με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και το υπάρχον κλίμα, το θέμα είναι πόσο εύκολα ο Άρης μπορεί να γυρίσει τον… διακόπτη και να κερδίσει τη Σλασκ:

«Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας.Έχουμε κάποια θέματα όπως ο Γκιουζέλης αλλά θα έχουν λυθεί μέχρι να παίξουμε. Ο αντίπαλός μας έχει πέντε ματς στην Ευρώπη, δεν θα είναι εύκολο. Εμείς το αντιμετωπίζουμε ως το ματς της σεζόν και δεν σκεφτόμαστε τί θα ακολουθήσει. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό για να αλλάξει η κατάσταση της ομάδας», κατέληξε ο Μίλιτσιτς.