Έξαλλος ο Τζέιλεν Μπράουν: «Δεν κάνεις τέτοιο λάθος σε αυτό το σημείο του ματς, μας κόστισε τη νίκη»

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν έξαλλος με την απόφαση των διαιτητών να μην σφυρίξουν το φάουλ από τον Κεγιόντε Τζορτζ στο φινάλε της αναμέτρησης των Σέλτικς κόντρα στους Τζαζ.

Οι διαιτητές με το σκορ στο 103-102 υπέρ της ομάδας της Γιούτα, δεν έδωσαν φάουλ στον άσο των Τζαζ για το... τάκλιν που έκανε στον Μπράουν, με τον παίκτη των Σέλτικς να ξεσπά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο λάθος σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού. Όλο το σταφ των διαιτητών αγνόησε την απόφαση. Μας κόστισε τον αγώνα. Απαράδεκτο».