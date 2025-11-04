Έξαλλος ο Τζέιλεν Μπράουν: «Δεν κάνεις τέτοιο λάθος σε αυτό το σημείο του ματς, μας κόστισε τη νίκη»

Οι διαιτητές με το σκορ στο 103-102 υπέρ της ομάδας της Γιούτα, δεν έδωσαν φάουλ στον άσο των Τζαζ για το... τάκλιν που έκανε στον Μπράουν, με τον παίκτη των Σέλτικς να ξεσπά.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Δεν μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο λάθος σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού. Όλο το σταφ των διαιτητών αγνόησε την απόφαση. Μας κόστισε τον αγώνα. Απαράδεκτο».
Jaylen Brown on this Keyonte George no-call in the final minute:— Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 4, 2025
“Unacceptable … That’s some bullshit.”pic.twitter.com/kEhzvShO8M