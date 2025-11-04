Ξενέρωσε ο Μάιλς Τέρνερ με τις αποδοκιμασίες: «Ήταν απογοητευτικό, έδωσα 10 χρόνια στην ομάδα»

Ο Μάιλς Τέρνερ δεν πήρε και με το καλύτερο μάτι τις αποδοκιμασίες από τους φίλους των Πέισερς στο παιχνίδι με τους Μπακς και στις δηλώσεις του εμφανίστηκε εντελώς απογοητευμένος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις αποδοκιμασίες και το πως ένιωσε: «Ήταν απογοητευτικό, φίλε. Ήταν απογοητευτικό. Δίνεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, το αίμα σου, τον ιδρώτα σου, τα δάκρυά σου. Δέχεσαι μειώσεις μισθού. Επιβιώνεις από φήμες για ανταλλαγή. Προσπαθείς να κάνεις τα πάντα με τον σωστό τρόπο και μετά μερικές φορές τα πράγματα ξεφεύγουν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο από το να το αποδεχτώ και να συνεχίσω.



Για την στήριξη που έλαβε από τους τωρινούς συμπαίκτες του πριν από τον αγώνα: «Τα παιδιά μου είπαν πριν από μερικές μέρες πριν καν ξεκινήσει αυτό, "Είμαστε δίπλα σου". Υπάρχει προφανώς μια μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ αυτών των δύο ομάδων και δεν ήμουν ο μόνος λόγος που ήθελαν να κερδίσουν τον αγώνα, αλλά ένας σημαντικός λόγος».