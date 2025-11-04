NCAA: Νικηφόρο ντεμπούτο για Αβδάλα και Ζούγρη - Τι έκαναν οι Έλληνες άσοι

Με νίκες ξεκίνησαν τη θητεία τους στο NCAA oι Νεοκλής Αβδάλας και Βαγγέλης Ζούγρης.

Ο πρώτος είχε 8 πόντους (3/13 σουτ εντός πεδιάς), 9 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 τάπες και 1 λάθος σε 29 λεπτά στην επικράτηση του Βιρτζίνια Τεκ με 98-67 κόντρα στους Σάρλεστον Σάουδερν Μπακανίερς.

Did not score the ball well but impressive play-making from Virginia Tech’s Neoklis Avdalas,



9 assists, 1 turnover at 6-foot-9: pic.twitter.com/a8LQa3Eavc — Derek Parker (@DParkOK) November 4, 2025

Ενώ ο Ζούγρης μέτρησε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 16 λεπτά την εύκολη νίκη του Λούιβιλ απέναντι στους Σάουθ Καρολάινα Στέιτ Μπούλντογκς.

Mikel Brown Jr x Vangelis Zougris on the pick-and-roll pic.twitter.com/CyCmP7e5N6 — Dalton Pence (@dpence_) November 4, 2025

Νικηφόρο το ξεκίνημα και του Λευτέρη Λιοτόπουλου στη δεύτερη σεζόν του στο NCAA, έχοντας 4 πόντους και 1 λάθος σε 8 λεπτά στο 108-74 του Σεντ Τζονς κόντρα στους Κουινίπιακ Μπόμπκατς.

Μόλις για 90" πάτησε το παρκέ ο Φώτης Κωνσταντινίδης, που πρόλαβε όμως να πετύχει ένα τρίποντο.