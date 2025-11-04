NCAA: Νικηφόρο ντεμπούτο για Αβδάλα και Ζούγρη - Τι έκαναν οι Έλληνες άσοι

Ο πρώτος είχε 8 πόντους (3/13 σουτ εντός πεδιάς), 9 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 τάπες και 1 λάθος σε 29 λεπτά στην επικράτηση του Βιρτζίνια Τεκ με 98-67 κόντρα στους Σάρλεστον Σάουδερν Μπακανίερς.
Ενώ ο Ζούγρης μέτρησε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 16 λεπτά την εύκολη νίκη του Λούιβιλ απέναντι στους Σάουθ Καρολάινα Στέιτ Μπούλντογκς.
Νικηφόρο το ξεκίνημα και του Λευτέρη Λιοτόπουλου στη δεύτερη σεζόν του στο NCAA, έχοντας 4 πόντους και 1 λάθος σε 8 λεπτά στο 108-74 του Σεντ Τζονς κόντρα στους Κουινίπιακ Μπόμπκατς.
Μόλις για 90" πάτησε το παρκέ ο Φώτης Κωνσταντινίδης, που πρόλαβε όμως να πετύχει ένα τρίποντο.