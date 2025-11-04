Λούκιτς: «Είμαι εδώ για να κερδίζω παιχνίδια»

Οδηγίες για πρώτη φορά στους παίκτες του Ηρακλή έδωσε σήμερα ο Ζόραν Λούκιτς. Ο Σέρβος τεχνικός -η συνεργασία του οποίου με τον «Γηραιό» γνωστοποιήθηκε επίσημα το πρωί της Δευτέρας (3/11)- βρέθηκε αργά το απόγευμα στο Ιβανώφειο και προπόνησε την ομάδα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος εξέφρασε τις σκέψεις του για τη δέσμευσή του με τους «κυανόλευκους», μέσω της επίσημης πλατφόρμας τους στο διαδίκτυο, αναφέροντας αρχικά:

«Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που αρχίζω να δουλεύω στη διάρκεια της σεζόν. Σε όλες τις σεζόν της καριέρας μου άρχισα να δουλεύω από την εκκίνηση της κάθε σεζόν. Επομένως, στην προκειμένη βιώνω μια καινούργια εμπειρία, μια νέα πρόκληση. Είμαι ένας προπονητής που χρειάζεται πρόκληση. Είμαι σίγουρος πως θα κάνουμε κάτι».

Πρόσθεσε επισημαίνοντας: «Παρακολούθησα κάποια παιχνίδια της ομάδας, όπως αυτό, στην Αθήνα, απέναντι στον Ολυμπιακό (2/11). Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που σίγουρα διαθέτει ταλέντο. Λέω πάντα, όμως, πως το ταλέντο είναι κάτι στα χαρτιά, πρέπει να το αποδεικνύεις στο παρκέ. Δουλειά μας, πλέον, είναι να το πετύχουμε αυτό και να αποδείξουμε σε όλους πως το ταλέντο μας δεν είναι μόνο στα χαρτιά. Ξέρω για το παθιασμένο φίλαθλο κοινό του Ηρακλή, ξέρω παίκτες που έπαιξαν εδώ, προπονητές που συνεργάστηκαν με την ομάδα. Έχω αρκετές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι μόνο από τη Wikipedia. Γνωρίζω ότι ο «Μόκα» (Ζόραν Ζλάβνιτς), ένας από μεγαλύτερους παίκτες, όχι μόνο της Σερβίας, αλλά της Γιουγκοσλαβίας, ήταν εδώ».

Κατέληξε ο Λούκιτς τονίζοντας: «Δεν είναι μια απλή στιγμή για την ομάδα, για τον καθένα. Είμαι εδώ για να βελτιώσω κάποια πράγματα, είμαι εδώ για να ακούσω τους παίκτες. Δεν είμαι δικτάτορας. Σε αυτήν την κατάσταση είναι σημαντικό να πετύχουμε αυτό που θέλουμε: καλή ισορροπία, καλό παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, αυτό είναι σίγουρο. Όλοι περιμένουν από μας να κερδίζουμε, αλλά ξέρω πως αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί, ειδικά σε αυτό το γήπεδο. Δυστυχώς, χάσαμε το παιχνίδι με τη Μύκονο. Αλλά, ξέρετε, βήμα-βήμα, μαζί με τους παίκτες, με ‘χημεία’, υπευθυνότητα, θα δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θα δώσουμε στους φιλάθλους αυτό που θέλουν.

Έρχομαι από μια λίγκα (VTB League) όπου δίναμε, για παράδειγμα, πέντε παιχνίδια σε διάστημα 1-15 ημέρων και κάναμε πολλά ταξίδια. Οπότε, δεν είμαι εδώ για να βρίσω δικαιολογίες, αλλά για να κερδίζουμε παιχνίδια».