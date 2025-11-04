Οι Ρόκετς πήραν το ντέρμπι του Τέξας

Οι Χιούστον Ρόκετς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι του Τέξας, επικρατώντας των Ντάλας Μάβερικς με 110-102.

Οι Μάβερικς ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρησης, καθώς προηγήθηκαν με 24-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους Ρόκετς να κάνουν επί μέρους 34-27 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο για να πάρουν το προβάδισμα με 58-55.

Στην τρίτη περίοδο δεν άλλαξε κάτι, με τους Ρόκετς να διατηρούν σταθερά το προβάδισμα των τριών πόντων, όμως στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι χάιδεψαν το γκάζι και με επί μέρους 29-24, έφτασαν στη νίκη.

O Aλπερέν Σενγκούν με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Χιούστον Ρόκετς, με τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον να ξεχωρίζει για τους Ντάλας Μάβερικς, έχοντας 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης