Οι Τζαζ άλωσαν την έδρα των Σέλτικς σε ματσάρα-θρίλερ

Οι Γιούτα Τζαζ πανηγύρισαν τεράστια νίκη, αλώνοντας την έδρα των Μπόστον Σέλτικς με 103-105, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι «Κέλτες» είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, κλείνοντας την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 25-21, ενώ πήγαν στο ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 10 πόντων (46-36).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η εικόνα του αγώνα άλλαξε, με τους Τζαζ να κάνουν επί μέρους 26-38 στην τρίτη περίοδο για να ανατρέψουν την κατάσταση, παίρνοντας το προβάδισμα με 72-74.

Το ματς στην τελευταία περίοδο εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρή μάχη για τη νίκη, όμως η μπίλια κάθισε στους Τζαζ, που έφυγαν από την Βοστώνη με ένα μεγάλο διπλό.

Ο Κιγιόντε Τζορτζ, με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Γιούτα Τζαζ, με τον Τζέιλεν Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς έχοντας 36 πόντους.

