Με super Γιάνναρο οι Μπακς άλωσαν την έδρα των Πέισερς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ με καλάθι στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση χαρίζοντας στα «Ελάφια» τη νίκη κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς με 117-115.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 33 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/9 βολές.

Οι Μπακς μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 22-31 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους Πέισερς να ισορροπούν την κατάσταση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, μειώνοντας την διαφορά στο τρίποντο (53-56).

Στο δεύτερο μέρος το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ, αφού οι Μπακς είχαν σταθερά το προβάδισμα, όμως οι Πέισερς αποδείχθηκαν σκληρά καρύδια, αφού διατηρούσαν επαφή με το σκορ και πίεζαν πολύ τα «Ελάφια».

Στα 15'' πριν την λήξη, μάλιστα ο Νέσμιθ ισοφάρισε σε 115-115, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με καλάθι στην εκπνοή του αγώνα, χάρισε τη νίκη στους Μπακς!

Ο «Greek Freak» κέρδισε και την μονομαχία με τον Πασκάλ Σιάκαμ, αφού ο Καμερουνέζος φόργουορντ είχε 32 πόντους, όμως μάζεψε μόλις 5 ριμπάουντ, μοιράζοντας και 8 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης