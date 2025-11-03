Lakers' Corner: ΛαΡάβια και Μπρόνι κερδίζουν λεπτά, triple-double ο Ντόντσιτς στο χειρότερο παιχνίδι του

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν ακόμα μία νίκη φέτος (130-120 τους Μαϊάμι Χιτ), παρά το γεγονός πως Ντόντσιτς και Ριβς είχαν 5/25 τρίποντα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να πάρουν back-to-back εκτός έδρας νίκες και ήθελαν να σνυνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό και στο «σπίτι» τους. Τόσο οι «Λιμνάνθρωποι» όσο και οι Μαϊάμι Χιτ έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά τη σεζόν αλλά η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ ήταν αυτή που πανηγύρισε στο τέλος τη νίκη με 130-120 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-2.

Για ακόμη μία φορά υπήρξαν σημαντικές απουσίες, καθώς πέρα των Λεμπρόν Τζέιμς, Μαξ Κλεμπέρ και Γκέιμπ Βίνσεντ, εκτός έμεινε και ο ΝτεΆντρε Έιτον. Ωστόσο, οι Λέικερς μπήκαν καλά στον αγώνα και βρέθηκαν να προηγούνται με 8-0. Ο Χατσιμούρα σκόραρε, ο Ντόντσιτς έβρισκε με... κλειστά μάτια τον Χέιζ και οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν στην δεύτερη περίοδο με το υπέρ τους 43-36. Η άμυνα των Χιτ «έσφιξε» στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όμως δεν κατάφερε να σταματήσει τον Σλοβένο αστέρα και οι Λέικερς πήγαν στα αποδυτήρια στο +14 (77-63).

Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Ρέντικ θύμισε τον... κακό της εαυτό (25-35 το επιμέρους σκορ με 5 λάθη των Λέικερς) και οι Χιτ κατάφεραν να μειώσουν σε 102-98. Έγινε ξεκάθαρο πως υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει όσον αφορά το συγκεκριμένο δωδεκάλεπτο, αλλά στα τελευταία ματς έχει υπάρξει βελτίωση. Ωστόσο, οι «Λιμνάνθρωποι» στην τελευταία περίοδο ήταν ανώτεροι (28-22 επιμέρους σκορ και μόλις ένα λάθος) και «καθάρισαν» το ματς επικρατώντας με 130-120.

Για ακόμη μία φορά, ο Ρέντικ ετοίμασε την ομάδα ακριβώς όπως έπρεπε. Έδωσε λεπτά στους παίκτες που βρίσκονταν σε καλή βραδιά (κυρίως στον Μπρόνι Τζέιμς), διαχειρίστηκε ξανά τις απουσίες και το μόνο λάθος που έκανε ήταν ένα κακό challenge, το οποίο όμως δεν «πλήρωσαν» οι Λέικερς.

Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε triple-double αλλά έκανε το χειρότερο φετινό του παιχνίδι. Είχε 29 πόντους, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 3 κλεψίματα, αλλά την ίδια ώρα έκανε 5 λάθη και είχε 1/11 τρίποντα. Φυσικά, αυτό δείχνει το επίπεδό του, καθώς θα ήταν μία εξαιρετική εμφάνιση για κάθε άλλον παίκτη.

Την ίδια ώρα και ο Όστιν Ριβς δεν ήταν καθόλου εύστοχος, ειδικά από το τρίποντο. Μέτρησε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 λάθη και 4/14 τρίποντα. Όπως και ο Ντόντσιτς, δεν έκανε μία κακή εμφάνιση, προσέφερε πολλά, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι πιο εύστοχος στα επόμενα παιχνίδια.

Ο Ρούι Χατσιμούρα ξανά έκανε λίγο από όλα. Είχε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και σούταρε με 50% (6/12), ενώ είχε και 3 τρίποντα. Ο 27χρονος δεν παίρνει πολλές προσπάθειες και είναι αρκετά αποδοτικός στα πρώτα ματς της σεζόν.

Ο Τζάκσον Χέιζ εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Έιτν και κάλυψε επάξια το κενό του. Τελείωσε το ματς με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, έχοντας 7/7 σουτ. Έχει αρκετά καλή χημεία με τους Ντόντσιτς και Ριβς και δείχνει πως αποτελεί τον κατάλληλο back-up ψηλό για τους Λέικερς, ο οποίος μπορεί να πάρει και φανέλα βασικού όταν χρειαστεί.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια είναι το -όχι τόσο- κρυφό «όπλο» των Λέικερς. Είχε 10/13 σουτ, πέτυχε 25 πόντους, πήρε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ και έκανε 4 κλεψίματα. Έχει δείξει πως έχει υψηλό μπασκετικό IQ και δίπλα στους Ντόντσιτς και Ριβς πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις. Τελειώνει τις φάσεις στην ρακέτα, είναι εύστοχος από το τρίποντο, παίζει τρομερή άμυνα και μπορεί να διαβάσει την αντίπαλη. Προσφέρει όλα όσα ήλπιζαν ότι θα έπαιρναν οι Λέικερς όταν των υπέγραψαν.

Ο Μάρκους Σμαρτ έκανε ακόμα ένα κλασικό του παιχνίδι. Είχε 11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 φάουλ. Στην επίθεση είναι αποτελεσματικός (3/7 τρίποντα) και αμυντικά αποτελεί τον ηγέτη των Λέικερς κάθε φορά που είναι στο παρκέ. Όταν ανακοινώθηκε η απόκτησή του μπορεί να μην δημιουργήθηκε μεγάλος ενθουσιασμός όμως έχει αποδείξει πως θα αποτελέσει κομβικό παίκτη για τους «Λιμνανθρώπους» φέτος.

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ έκανε από νωρίς τρία φάουλ και εκτέλεσε ένα άσχημο τρίποντο. Έτσι, περιορίστηκε σε μόλις 10 λεπτά, με τον ΛαΡάβια να είναι η (λογική) προτίμηση του Ρέντικ στο ματς. Είχε 4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο και δεν ξεχώρισε στο παρκέ, παρόλο που του ταιριάζουν οι Χιτ ως αντίπαλοι.

Ο Ντάλτον Κνεκτ σε 12 λεπτά είχε 3 πόντους με ένα εύστοχο τρίποντο. Δεν προσέφερε πράγματα και αγωνίστηκε ελάχιστα διότι υπήρξε μία ευχάριστη έκπληξη για τους Λέικερς. Ο Μπρόνι Τζέιμς. Ο νεαρός σε 18 λεπτά είχε 2 πόντους, 2 ασίστ και 3 κλέψίματα. Τα νούμερά του δεν εντυπωσιάζουν, αλλά πραγματοποίησε το καλύτερο ματς στην καριέρα του. Έπαιξε σημαντικά λεπτά στην τέταρτη περίοδο, έδωσε μία κρίσιμη ασίστ σε τρίποντο του Σμαρτ και αμυντικά βοήθησε αρκετά τους Λέικερς.

Συνολικά, ήταν μία αρκετά καλή εμφάνιση από την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ, η οποία έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και δείχνει πως μπορεί να ανταπεξέλθει τόσο όταν λείπουν οι αστέρες της είτε όταν δεν βρίσκονται σε καλό βράδυ.