Δοκιμασία στην Τουρκία κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ ο Πανιώνιος

Στην μάχη του Eurocup ρίχνεται ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Τουρκ Τέλεκομ για την 6η αγωνιστική του Eurocup (18:00), με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να έχει δύσκολη δοκιμασία.

Το σύνολο του Ηλία Ζούρου θα πάει ενισχυμένο στην Τουρκία, καθώς την αποστολή των «κυανέρυθρων» στην Άγκυρα ακολούθησαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Γόντικας και ΝτεΣίλντς, ενώ στην Τουρκία βρίσκεται και ο Τζέιλεν Χαντς.

Η Τουρκ Τέλεκομ προέρχεται από σπουδαία εντός έδρας νίκη κόντρα στην Γαλατάσαραϊ, ενώ στο Eurocup πέρασε από την έδρα της Λόντον Λάιονς.