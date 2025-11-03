Παίρνει και Λέμον ο Πανιώνιος

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι Νεοσμυρνιώτες πλησιάζουν στην απόκτηση του 33χρονου σμολ-φόργουορντ, που έπαιζε στον Λίβανο.

Σε μεταγραφική εγρήγορση βρίσκεται ο Πανιώνιος τις τελευταίες ώρες. Οι «κυανέρυθροι» μετά τους Γόντικα και ΝτεΣίλντς βρίσκονται κοντά στην απόκτηση και του Στέντμον Λέμον.

Ο 33χρονος σμολ-φόργουορντ αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην CS Maristes στο Λίβανο, ενώ διαθέτει εμπειρία και από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

'Εχει αγωνιστεί σε πρωταθλήματα της Αργεντινής, την Κολομβίας, της Δομινικανής Δημοκρατίας, του Ιράν, το Μεξικό του Πουέρτο Ρίκο και στις ΗΠΑ και έρχεται να ενισχύσει την ομάδας της Νέας Σμύρνης σε Ελλάδα και Ευρώπη.