«Σκληρή» γλώσσα από τον Ομπράντοβιτς: «Είμαι πολύ απογοητευμένος - Πολλοί παίκτες δεν ενδιαφέρθηκαν για το αποτέλεσμα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε αρκετά απογοητευμένος στις δηλώσεις του μετά την ήττα από την Ντουμπάι, με τον τεχνικό της Παρτίζαν να σημειώνει πως οι παίκτες του δεν ενδιαφέρθηκαν για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Η Ντουμπάι με όπλο την άμυνα της κέρδισε εύκολα την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να εμφανίζεται απογοητευμένος στην συνέντευξη Τύπου.

Μάλιστα ο πολύπειρος τεχνικός μίλησε με «σκληρή» γλώσσα προς τους παίκτες του λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση της σερβικής ομάδας στο ΣΕΦ, σημειώνοντας πως πολλοί παίκτες του δεν ενδιαφέρθηκαν καν για το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στη Ντουμπάι, κέρδισε άξια. Το παιχνίδι ήταν ενδιαφέρον μέχρι μια στιγμή, αφού προηγηθήκαμε με έξι πόντους, μετά σταματήσαμε να παίζουμε και πολλοί παίκτες δεν ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ απογοητευμένος, γιατί μετά τον τελευταίο αγώνα με την Μπαρτσελόνα, τους συνεχάρηκα για το παιχνίδι που έκαναν. Απόψε, αυτό δεν συνέβη, δεν ξέρω τον λόγο. Αυτή είναι μια πολύ κακή εικόνα για εμάς, πρέπει να κάνουμε κάτι για να ξυπνήσουμε».