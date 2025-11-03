Πήραν το θρίλερ με την Χαλκίδα τα Μέγαρα

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Elite League, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος επικράτησε 79-78 της ΑΓΕΧ. Ο Νικ Πόζογλου με μία βολή στα 3,1’’ πριν το τέλος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ 79-78
Διαιτητές: Αγγελής-Παπαδόπουλος Χρ.-Καραπαπάς (Ντίνος)
Δεκάλεπτα: 22-21, 44-47, 66-58, 79-78
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 6, Δενδρινός 6, Βησσαρίου 18 (5), Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 10, Πόζογλου 23 (3), Κολοφώτης 2, Ροζάκης 2, Πέργουλης 2, Ευστρατίου 5 (1)
ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 15 (1), Παπαρέγκας 5 (1), Μελισσαράτος 3, Γερομιχαλός 15 (1), Κόμαγκαμ 7, Νέσης 11 (1), Μητσιμπόνας, Κανονίδης 13 (3), Σάμαρτζιτς 9
Αναλυτικά η 6η αγωνιστική (1-3/11)
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66
Δάφνη-Τρίκαλα Basket 94-68
Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm 81-84
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου 82-78
Ψυχικό-Vikos Φalcons 57-62
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας 76-65
Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω 94-64
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ 79-78
Η επόμενη αγωνιστική (7η, 8-10/11)
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
16:00 Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος
17:00 Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
17:00 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό
17:00 Vikos Φalcons-Δάφνη
17:00 ΑΓΕΧ-Σοφάδες
17:00 Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
18:30 Λαύριο Boderm-Νίκη Βόλου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)