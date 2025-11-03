Πήραν το θρίλερ με την Χαλκίδα τα Μέγαρα

Τα Μέγαρα σε παιχνίδι... θρίλερ κέρδισαν την Χαλκίδα με 79-78, με μια βολή του Πόζογλου 3'' πριν το φινάλε.

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Elite League, η Νεανική Εστία Μεγαρίδος επικράτησε 79-78 της ΑΓΕΧ. Ο Νικ Πόζογλου με μία βολή στα 3,1’’ πριν το τέλος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ 79-78

Διαιτητές: Αγγελής-Παπαδόπουλος Χρ.-Καραπαπάς (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 22-21, 44-47, 66-58, 79-78

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 6, Δενδρινός 6, Βησσαρίου 18 (5), Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 10, Πόζογλου 23 (3), Κολοφώτης 2, Ροζάκης 2, Πέργουλης 2, Ευστρατίου 5 (1)

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 15 (1), Παπαρέγκας 5 (1), Μελισσαράτος 3, Γερομιχαλός 15 (1), Κόμαγκαμ 7, Νέσης 11 (1), Μητσιμπόνας, Κανονίδης 13 (3), Σάμαρτζιτς 9

Αναλυτικά η 6η αγωνιστική (1-3/11)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66

Δάφνη-Τρίκαλα Basket 94-68

Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm 81-84

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου 82-78

Ψυχικό-Vikos Φalcons 57-62

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας 76-65

Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω 94-64

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ 79-78

Η επόμενη αγωνιστική (7η, 8-10/11)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

16:00 Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό

17:00 Vikos Φalcons-Δάφνη

17:00 ΑΓΕΧ-Σοφάδες

17:00 Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

18:30 Λαύριο Boderm-Νίκη Βόλου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

