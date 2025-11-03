Η Ντουμπάι πήρε το «ντέρμπι πρωτοπόρων» της Αδριατικής Λίγκας, καθώς επικράτησε της Παρτιζάν με σκορ 82-70, λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Ελλάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό (7/11). Σπουδαία εμφάνιση του Νικ Καλάθη, που «άγγιξε» το double - double.

Η Ντουμπάι παρέμεινε η μόνη αήττητη της Αδριατικής Λίγκας, καθώς πήρε το ντέρμπι κορυφής με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου και ανέβηκε στο 5-0. Αντιθέτως, το σύνολο του «Ζοτς» υποχώρησε στο 4-1.

Πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν για άλλο ένα βράδυ οι Ντουέιν Μπέικον και Φίλιπ Πετρούσεφ, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους έκαστος. Στην αντίπερα όχθη, ο Τζαμπάρι Πάρκερ είχε 10 πόντους, με τον Νικ Καλάθη να κάνει ένα σπουδαίο ντεμπούτο στην Αδριατική Λίγκα με 8 πόντους και 8 ασίστ.

Η Παρτιζάν στρέφεται πλέον στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 9η αγωνιστική της Euroleague (7/11, 21:15), με τη Ντουμπάι να ξεκινάει την προετοιμασία της για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (6/11, 20:00).