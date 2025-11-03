Έτρεχε με... 104 η Εφές κόντρα στην Μανίσα

Σαρωτική η Εφές κόντρα στην Μανίσα, με την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ να κερδίζει με 104-72 για την 6η αγωνιστική του Τουρκικού πρωταθλήματος. Πρώτη και αήττητη (6-0) η ομάδα της Πόλης που είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Συνεχίζει αήττητη την πορεία της στο τουρκικό πρωτάθλημα η Αναντόλου Εφές. Η ομάδα του Κοκόσκοφ επικράτησε εντός έδρας της Μανίσα με 104-72 για την 6η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη η Μανίσα έπεσε στο 2-4.

Για τους νικητές ο Σουίντερ ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Χαζέρ να συμπληρώνει 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε μια πληθωρική εμφάνιση.

Από τη άλλη πλευρά ο Ονάν μέτρησε 22 πόντους, με τον Ζεμάιτις να προσθέτει 16 πόντους.

Πλέον η ομάδα του Κοκόσκοφ στρέφει την προσοχή της στην Euroleague και την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης. (19:30, 7/11)