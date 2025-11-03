Πανιώνιος: Έκανε δικό του τον Κερόν ΝτεΣίλντς

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κέρον ΝτεΣίλντς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός μήνα με τους «κυανέρυθρους»

Νέα μεταγραφική ενίσχυση για τον Πανιώνιο, που μετά τον Κωστή Γόντικα έκανε δικό του και τον Κέρον ΝτεΣίλντς. Ο Σύριος γκαρντ είναι γεννημένος στην Βαλτιμόρη υπέγραψε μηνιαίο συμβόλαιο με τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι κινήθηκαν γρήγορα στην αγορά για μεταγραφική ενίσχυση.

Όπως ο Κωστής Γόντικας έτσι και ο Κερόν ΝτεΣίλντς βρίσκονται στην Τουρκία για το παιχνίδι με την Τουρκ Τέλεκομ, ενώ και ο Τζέιλεν Χαντς βρίσκεται στην Άγκυρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL ανακοινώνει την προσθήκη του αθλητή Keron DeShields στο έμψυχο δυναμικό της.

Ο Keron DeShields γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1992, έχει ύψος 1,91 μέτρα κι αγωνίζεται στην θέση του guard. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του καταγράφηκε το 2019 όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισραήλ με την Maccabi Haifa ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των τελικών.

Αποφοίτησε το 2016 από το Tennessee State όπου είχε κατά μέσο όρο 16,5 πόντους- 3,3 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ ανά αγώνα με αποτέλεσμα να κατακτήσει ατομικές διακρίσεις (μέλος της καλύτερης πεντάδας της περιφέρειας OVC).

Η επαγγελματική του καριέρα άρχισε από την Α2 Ιταλίας και συγκεκριμένα την Latina όπου είχε κατά μέσο όρο15,5 πόντους- 4,7 ριμπάουντ- 3,9 ασίστ και 1,1 κλεψίματα ανά αγώνα σε 30 συμμετοχές.

Η περίοδος 2017-2018 μοιράστηκε σε Ουγγαρία (Jászberényi με 17,8 πόντους- 3 ριμπάουντ- 2,5 ασίστ και Debreceni με 11,8 πόντους- 4,5 ριμπάουντ- 3,5 ασίστ και 1,5 κλεψίματα) και Ελλάδα καθώς στο τέλος της σεζόν αγωνίστηκε στο Ρέθυμνο (9 πόντοι- 1,7 ριμπάουντ- 2 ασίστ).

Μάλιστα ο τελευταίος του αγώνας στην Ελλάδα στις 13/5/2018 ήταν εναντίον του Πανιωνίου όπου είχε 18 πόντους με 4/6 τρίποντα κι ακόμα 3 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 19’57’’ συμμετοχής.

Την περίοδο 2018-2019 ήρθε η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του όταν με την Maccabi Haifa κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισραήλ ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των τελικών. Στους 4 αγώνες της σειράς των τελικών απέναντι στην Hapoel Galil Elyon είχε κατά μέσο όρο 18,2 πόντους.

Την σεζόν 2019-2020 αγωνίστηκε στην Λιθουανία και την Siaulai (7,4 πόντοι- 2 ριμπάουντ- 3 ασίστ) ενώ η επόμενη «μοιράστηκε» σε Βενεζουέλα (Trotamundos με 20,9 πόντους- 3,5 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ) και Ιταλία (Pazienza στην Α2 με 12,8 πόντους- 3,8 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ).

Επέστρεψε στην Βενεζουέλα (Heroes de Falcons με 18,7 πόντους- 5,3 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ) ενώ ακολούθησαν Αργεντινή (Mercedes με 16,8 πόντους- 4 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ) και Λίβανος (Al Riyadi με 7 πόντους- 2,5 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ).

Είναι διεθνής με την Εθνική Συρίας με την οποία αγωνίστηκε στο Asia Cup του 2025 (είχε κατά μέσο όρο 22 πόντους- 7 ριμπάουντ- 5,3 ασίστ- 2 κλεψίματα.

Καλωσορίζουμε τον Keron DeShields στην ομάδα μας.