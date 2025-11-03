Σάχαμ: Ο Γιανάι έκανε λάθη - Δεν πουλάμε πολλά διαρκείας λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ»

O ιδιοκτήτης της Χάποελ Κφαρ Σάμπα και νυν χορηγός της Χάποελ Τελ Αβίβ, Σταβ Σαχάμ, σε δηλώσεις του μίλησε για τον Οφέρ Γιανάι εξηγώντας πως στο παρελθόν έχει κάνει αρκετά λάθη, ενώ στάθηκε και στα εισιτηρία διαρκείας της ισραηλινής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πως ασχολήθηκε με το μπάσκετ: «Γνώρισα τον Όφερ Γιανάι και ερωτεύτηκα τον σύλλογο, έναν λαμπρό επιχειρηματία με χρυσή καρδιά, και όταν με κάλεσε να ενταχθώ, συμφώνησα γιατί αυτό που κάνουν εδώ θα μείνει αξέχαστο για γενιές».

Για την ομάδα που έχει φτιάξει ο Γιανάι: «Ο Όφερ και ολόκληρη η ομάδα δεν είναι απλώς 20 παίκτες που κόστισαν πολλά χρήματα και ήρθαν, έχουν μια τεράστια έδρα και ένα τμήμα μέσων ενημέρωσης, δημόσιες σχέσεις, διευθύνοντες συμβούλους και αντιπροέδρους, είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας από κάθε άποψη. Η Χάποελ προσπαθεί για τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη, εμείς βρισκόμαστε σε διαφορετικό επίπεδο. Ήμουν στον αγώνα στο ΣΕΦ εναντίον του Ολυμπιακού, είναι απλώς μια εμπειρία να βλέπεις τη Χάποελ μπροστά σε 13.000 Έλληνες. Το παιχνίδι τελείωσε και παρόλο που χάσαμε, έφυγα με ένα χαμόγελο και είπα στον εαυτό μου πόσο άσχημα είναι που δεν μπορούσαν να είναι όλοι οι οπαδοί εκεί».

Για τα εισιτήρια διαρκείας και τους οπαδούς: «Ο Γιανάι έκανε αρκετά λάθη, όπως ακριβώς έκανα κι εγώ στο Κφαρ Σάμπα, και πάντα λέει ό,τι σκέφτεται και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν τους αρέσει να το ακούν αυτό. Τους τελευταίους μήνες, έχει βελτιωθεί και έχει σημειώσει πρόοδο στο θέμα. Τον παρακολουθούμε και τον συμβουλεύουμε, αλλά αυτό δεν βοηθάει πάντα. Δεν πουλάμε αρκετά εσιτήρια αυτή τη στιγμή, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των οπαδών ότι η Ευρωλίγκα θα επιστρέψει στο Ισραήλ την 1η Δεκεμβρίου, όπως έχουν δηλώσει. Πιστεύω ότι δέκα ημέρες ή μία εβδομάδα πριν από αυτήν την ημερομηνία, θα δουν ότι η Χάποελ προετοιμάζεται για το Menorah Hall, οπότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε μαι μεγαλύτερη αύξηση. Έχω πολλούς φίλους που είναι οπαδοί άλλων ομάδων, οι οποίοι μου είπαν ότι θα έρθουν να δουν την Ευρωλίγκα με τη Χάποελ στο Ισραήλ».