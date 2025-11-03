Oμπράντοβιτς: «Η Ευρωλίγκα είναι πιο δύσκολη από το ΝΒΑ»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του μίλησε για το συμπιεσμένο καλεντάρι της Euroleague, ενώ σημείωσε πως η ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι πιο δύσκολη από το ΝΒΑ.

Για το βαρύ πρόγραμμα και τους συνεχόμενους αγώνες: «Οι παίκτες είναι εξαντλημένοι . Από πολλές απόψεις, η EuroLeague είναι πιο δύσκολη από το NBA. Έχουν μόνο αυτή τη μία διοργάνωση, ενώ εμείς έχουμε αρκετές: EuroLeague, Αδριατική Λίγκα, Κύπελλο, SuperLeague... Οι παίκτες δεν έχουν καν χρόνο να αναρρώσουν, κάτι που οδηγεί σε τραυματισμούς».

«Πρέπει να συζητήσουμε το πρόγραμμα . Δεν ξέρω πού οδηγεί όλο αυτό και πώς θα επηρεάσει τους τραυματισμούς. Απλώς μιλάω για το πρόγραμμα. Αύριο έχουμε προπόνηση, η οποία δεν θα είναι στην πραγματικότητα προπόνηση, και αυτό το Σαββατοκύριακο αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο που θα είναι πλήρως προετοιμασμένος. Η διαφορά στην ποιότητα δεν αμφισβητείται, αλλά το κίνητρο ...»